Blizanke Olsen više ne sliče: 'Mary-Kate je stara i ispijena'

Što se dogodilo s Mary Kate, pitaju se fanovi blizanki Olsen na društvenim mrežama. Mary-Kate i Ashley Olsen (31) došle su na humanitarnu 'Met Galu' u njujorški muzej Metropolitan nakon što dugo nisu bile zajedno u javnosti. Dok su modni kritičari pohvalili vintage haljine Paco Rabanne koje su blizanke izabrale za svoju vitku figuru, drugi su se pitali što se dogodilo Mary-Kate s licem.

- Izgleda ispijeno i puno starije od Ashley - komentirali su obožavatelji. Sestre Olsen nekad je bilo teško razlikovati, iako su dvojajčane blizanke, no sada ne postoji problem s time. Još od 2014. se nagađa kako je Mary-Kate bila na plastičnim operacijama koje su joj umjesto ljepote donijele neprepoznatljivo lice. No američki kirurg Dr. Rian Maercks tvrdi kako je to posljedica pušenja.

- Poznato je da Mary-Kate puši, a nikotin u duhanu ubrzava starenje. Usto, to može biti i zbog loših faktora iz okoline kao što je zagađen zrak. Kako stari spustile su joj se i obrve te pojavile izraženije bore oko očiju i usta, a ima i udubine na obrazima - objasnio je kirurg. No obožavatelji i dalje ne vjeruju da se izgled Mary-Kate toliko promijenio samo zbog starenja i cigareta.

- Tako sam tužna što je odlučila otići na plastičnu operaciju. Izgledala je lijepo, a onda se dogodila operacija - komentirali su. Neki tvrde i kako je Ashley bila na plastičnim operacijama i ubrizgavanju botoksa, pa izgleda mlađe i svježije od svoje sestre. Ipak, razlike između blizanki su bile očite još prije desetak godina kada se Mary-Kate borila s anoreksijom i otkrila da je bila na liječenju u specijaliziranoj klinici. Posljedica tog poremećaja je i ubrzano starenje.

Mary-Kate i Ashley počele su skupa glumiti u seriji 'Puna kuća' još kao bebe od šest mjeseci. Utjelovile su djevojčicu Michelle Tanner i na setu su se izmjenjivale u scenama budući da su izgledale identično. Nakon toga su počele snimati i filmove u kojima je bilo u fokusu to što su blizanke. Neki od najpoznatijih su 'Double, Double, Toil and Trouble', 'When In Rome' i 'Passport To Paris'.

Mary-Kate je od 2015. u braku s bankarom Olivierom Sarkozyjem (48), bratom bivšeg francuskog predsjednika Nicolasa Sarkozyja (63). Ashley je prije nekoliko mjeseci prekinula s biznismenom Richardom Sachsom (59), a sada je u vezi s anonimnim muškarcem. Blizanke su poznate po vezama sa starijim muškarcima, a umjesto glume posvetile su se dizajnu i zajedno kreiraju svoje modne linije.

Blizanke Olsen imaju mlađe sestre, glumicu Elizabeth (29) i Taylor (22) te brata Jakea (20).

