Bob Dylan ispričao se svima jer je koristio automatsku olovku: 'Bila je to pogrešna procjena!'

Bob Dylan (81) bio je primoran ispričati se zbog, kako je sam pojasnio 'pogrešne prosudbe', nakon što se pokazalo da je koristio takozvani 'autopen' ili stroj za automatsku reprodukciju potpisa na određenom broju primjeraka svoje nove knjige, premda su prikazani kao 'ručno potpisani'.

Obožavatelji koji su platili 599 dolara za jedan od 900 primjeraka nove knjige glazbene legende pod nazivom 'Philosophy of Modern Song' bili su ogorčeni nakon što su počeli dijeliti fotografije svojih primjeraka na forumima, pa je ubrzo postalo jasno da svaki primjerak ima gotovo identičan potpis, piše CNN.

Stoga se Dylan u subotu oglasio na društvenim mrežama. Ispričao se obožavateljima te im pojasnio da mu je korištenje autopena savjetovano s obzirom na to da još od 2019. pati od teške vrtoglavice, što ga je spriječilo u tomu da knjige ručno potpisuje.

- Godinama sam ručno potpisivao svaki umjetnički otisak i nikada dosad s tim nije bilo problema - napisao je na svojoj Facebook stranici. No 2019. sam počeo patiti od teške vrtoglavice koja se nastavila i u pandemijskim godinama. Pojasnio je da mu je za pomoć pri potpisivanju trebalo najmanje pet suradnika, a to je bilo nemoguće u vrijeme dok je bjesnio virus.

Kazao je i da su ga pritiskali ugovorni rokovi te su mu suradnici savjetovali 'upotrebu autoolovke' te su ga uvjeravali da se u svijetu književnosti i umjetnosti takve stvari stalno rade.

- No to je bila pogrešna procjena i želim to odmah ispraviti. Surađujem s izdavačkom kućom Simon & Schuster i svojim partnerima da bismo to ispravili i izražavam najdublje žaljenje - napisao je. CNN je kontaktirao Dylanove predstavnike za dodatan komentar.

Dylanova isprika uslijedila je nekoliko dana nakon što je kuća Simon & Schuster objavila priopćenje u kojemu potvrđuje da neki primjerci knjige nisu vlastoručno potpisani te su onima koji su ih kupili obećali povrat novca.

- Želimo se ispričati onima koji su kupili ograničeno izdanje knjige 'Philosophy of Modern Song - stoji u tweetu Simon & Schustera.

- Ispostavilo se da količinski ograničeno izdanje knjiga ima Bobov izvorni potpis, no u obliku pisane replike. To rješavamo tako da svakome kupcu tog izdanja odmah vraćamo novac - dodali su.

