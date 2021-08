Prošli petak podignuta je optužnica protiv pjevača Boba Dylana (81), prenosi Page Six.

Optužnica tvrdi kako je Dylan 1965. godine tada 12-godišnjoj tužiteljici, koja je identificirana samo kao J. C., seksualno zlostavljao u Chelsea Hotelu.

J. C. navodi da je pjevač tijekom 6-tjednog razdoblja u travnju i svibnju 1965. iskoristio svoju slavu kako bi se sprijateljio s njom prije nego ju je zlostavljao, što je 'bilo popraćeno s alkoholom, drogom i prijetnjama da će ju fizički zlostavljati'. U optužnici stoji da ju je to iskustvo ostavilo 'emocionalno povrijeđenom i psihološki oštećenom sve do danas'.

J. C. kaže kako je zbog svega što je iskusila morala potražiti liječničku pomoć, a da su posljedice 'neprolazne i dugotrajne te su joj onemogućile prisustvovanje u njenim uobičajenim aktivnostima'. Navedeno je da se između ostaloga morala nositi s depresijom, sramom i anksioznošću.

Optužba, koja je podignuta na vrhovnom sudu Manhattana, navodi i da ju je Dylan tada držao protiv njene volje. Nije poznato koliku odštetu tužiteljica traži.

Bob Dylan i njegovi glasnogovornici još nisu dali izjavu vezanu uz optužbe.