'Bog mu je rekao: Olivere ti ćeš pivati da nam svima bude lipo'

Oliver je bio pjevač kojeg su svi voljeli, vjerojatno naš najomiljeniji glazbenik. Teško ćemo ga preboljeti, a zaboraviti nećemo nikad, rekla je Meri Cetinić (65).

Legendarnog pjevača koji je prošle nedjelje preminuo u Splitu poznaje odmalena. Živjeli su blizu, a Oliver je dolazio sa starijim bratom Aljošom.

- Zgrada je imala dugačak hodnik gdje je živjelo 5-6 familija te bi došli s usnom harmonikom i zasvirali, a mi pjevali i plesali. S mojom bi braćom na ulici ponekad igrali nogomet. Poznavali smo se oduvijek, a kako smo se oboje posvetili glazbi, putevi su nam se često susretali - rekla je Meri.

Prisjetila se kako mu je davno “upala” na koncert. Bila je na Korčuli, u Blatu, a s društvom su na večer išli u Velu Luku. Rekli su joj da baš Oliver ima koncert.

Foto: Tamara Bregovic

- Baš je pjevao ‘Konobu’ kad sam došla, pola koncerta je otpjevao. Meni su ljudi počeli vikati da mu se pridružim na pozornici, a kako sam sve poznavala, pustili su me da mu se pridružim. Došla sam mu iza leđa i nije me vidio, ali publika je odjednom počela pljeskati i vikati. Iznenadila sam ga i bio je zbunjen, a kasnije je u svojem šaljivom stilu rekao: ‘Kad su počeli vikati, mislio sam da su mi gaće pale’ - rekla je Cetinić i nastavila: “Nadam se da će mladi izvođači shvatiti da se ništa ne može napraviti u pet minuta, iza Olivera je bilo 50 godina karijere. I sve je te godine ljudima predavao sebe i svoje emocije, a u glazbi nikad nije išao za jeftinim, nego lijepim i kvalitetnim”.

Nitko je nije tako nasmijavao

Zorica Kondža (58) otpjevala je s pjevačem duete “Ti si moj san”, s kojom su 1990. osvojili nagradu stručnog žirija te drugu nagradu publike na Splitskom festivalu, i “Sreća je tamo gdje si ti”. Upoznala je Olivera dok je bila prateći vokal, a od 1984. i samostalne karijere susretali su se na festivalima.

- Puno smo glazbe, zagrljaja i aplauza podijelili zajedno. Nitko me nije mogao tako nasmijati kao Oliver - rekla je Kondža. Za nju je nedavno Oliver izjavio da je “žena koja voli pjevati, zna pjevati, a ima dušu veliku kao Mosor”. Teško je ovih dana Zorica dolazila do riječi...

- Njega je Bog odredio da bude takav. Rekao mu je: ‘Ti ćeš pivati da svima bude lipo’.

Ovih je dana, kaže Zorica, bila “natečena od plača”. Priznaje da se divila Oliverovu glazbenom talentu, smatra da je bio božanski.

- Bila je nevjerojatna energija koju je pružao prema svima nama, kao i ta njegova muzikalnost od glave do pete - rekla je Kondža.

Osim te nevjerojatno energije i talenta, Zorica je istaknula smisao za humor. Bio je, kaže, baš pravi dalmatinski. Nitko je nije mogao nasmijati kao legendarni pjevač.

- Sjećam se kako bi mi ponekad na pozornici radio nekakve grimase da zaboravim tekst - rekla je Kondža i dodala kako će joj nedostajati njegov zagrljaj, zafrkancije te koncerti, pogotovo gostujući.

- Od Splita do Sinja bismo išli, ali to nije bio autoput. Rekla bismo mu da stane, a on bi samo odgovorio neka trpim. Bio je odličan šofer, kad bi sjeo u automobil bio bi kao Niki Lauda. S Oliverom stvarno baš nikad nije bilo dosadno.

Tek ćemo shvatiti značaj

Splitski je festival za pjevača i Terezu Kesoviju (79) bio poput igrališta. On nije mogao bez njih, oni nisu mogli bez njega. Dubrovačka pjevačica i sama ističe kako je glazbenu karijeru izgradila u Splitu. S Oliverom se često družila na festivalima, kaže da je anegdota i šala bilo uvijek pa joj je teško izdvojiti nešto posebno.

- Jako mi je teško govoriti o Oliverovoj smrti, bio je jedinstven i još ne shvaćamo koliko ća nam nedostajati njegove pjesme i glas, a još više on kao čovjek i njegov nesvakidašnji humor - rekla je Kesovija. Kaže da se neko vrijeme nije s njim čula kako mu ne bi smetala. Vjerovala je da će se oporaviti i da će ga opet slušati, da će možda zajedno zapjevati.

- Osjećam se tužno i izgubljeno jer sam ostala bez kolege i prijatelja. Olivera su svi voljeli, a ljudi ne zavole nekoga tako bez ikakvog razloga. Bio je fenomenalan, uvijek je u svemu davao cijeloga sebe - kaže Tereza.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Gabi Novak (82) zna što znači biti umjetnik i glazbenik. Njezin suprug Arsen Dedić, koji je preminuo, spada u vrh hrvatskih glazbenika. Najdraža Oliverova pjesma bila joj je “Anđela”.

- Po njoj se najbolje vidi kakav je čovjek i umjetnik bio - otkrila je Gabi i nastavila:

- Nema sličnog, nikad se neće roditi niti će Olivera ikad netko moći zamijeniti.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL Gabi Novak (treća s lijeva) i Oliver na koncertu

Nina Badrić (46) u splitskom je pjevaču vidjela uzora i prijatelja. Rekla je da se osjeća kao da joj je otišao dio obitelji. Bila je shrvana na ispraćaju u Splitu.

- Ne znam tko ga nije volio. Kad bi stao pored nas, dao bi ti dignitet i svi bi počeli vjerovati u tebe. Znala sam reći da jednostavno, ako se ikad uobrazim, mogu pogledati Olivera i slobodno si opaliti šamar - rekla je pjevačica.

'Pokazao nam je svima put'

Na društvenim mrežama Badrić se danima oprašta s prijateljem i kolegom. Prisjetila se i nekih detalja, poput onog kad ga je 1995. godine upoznala na dodjeli nagrada Porin. Bila je pomalo sramežljiva, a Oliver je sve zabavljao u backstageu te se volio kladiti na pobjednika.

- Oliver je bio najveći, a ja sam tad tek pomolila pipke u glazbu. Tad se kladio da ću postati to što sam danas - otkrila je.

Nina je potom napisala kako je Oliver živio i otišao u stilu.

- Nikad do sada nisam vidjela smrt koja je bila život. Nikad do tebe. Koliko inspiracije u ovom i onom životu. I kad odlaziš, odlaziš u stilu. Svima nama putokaz za sve - napisala je Badrić.