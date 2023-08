Bogatstvo Jennifer Aniston: Ima 320 milijuna, a od 'Prijatelja' godišnje zaradi još barem deset

Glumici Jennifer Aniston (54) serija 'Prijatelji' donijela je ogromnu popularnost, ali ju je i lansirala u sami vrh najplaćenijih svjetskih glumica. U karijeri dugoj preko trideset godina imala je zapažene uloge koje su joj donijele status jedne od najpopularnijih glumica današnjice.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Aniston je prije nego se počela baviti glumom, radila različite poslove. Raznosila je poštu na biciklu, prodavala sladolede i konobarila, a okušala se i u telemarketingu. Nakon toga su došle serije 'Molloy', 'The Edge' i 'Muddling Through', kao i zadnja u životopisu, 'The Morning Show'.

Jennifer je glumila i u nizu filmskih uspješnica: 'Obitelj Miller', 'Lovac na glave', 'Ludi Božić u uredu' i 'Slučajni detektivi'. Naravno, sve to joj je osiguralo i ogromne prihode, a njeno bogatstvo se danas, kako piše Celebritynetworth, procjenjuje na nevjerojatnih 320 milijuna dolara.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS

S 'Prijateljima je krenula 1994., a samo je između 1997. i 2011. zaradila 75 milijuna dolara od filmskih honorara, zarađujući čak osam milijuna po filmu - 2011. je za 'Just Go With It' zaradila 10 milijuna dolara.

Zanimljivo je da su glumci 'Prijatelja' u prvoj sezoni zarađivali oko 22.500 dolara po epizodi, da bi na kraju, za devetu i desetu zarađivali okruglih milijun po epizodi, što je dovelo do zarade od 90 milijuna, samo u osnovnom iznosu.

Foto: TheVoiceKids/YouTube/Screenshot

Procjenjuje se da glumci samo od honorara zarađuju još 10 do 20 milijuna godišnje. S ukupnom zaradom od 21 milijun, 2003. je bila i najplaćenija glumica na svijetu, a danas godišnje zarađuje od 20 do 30 milijuna.

No, pravo carstvo je izgradila i iza kamera. Godinama je postala jedna od najtraženijih 'sponzora' na svijetu, s brendovima kao što su L'Oreal, Smartwater, Emirates, Eyelove i Aveeno.

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Samo od njih godišnje zaradi oko 10 milijuna dolara, a potpisala je i šest parfema. Bogatstvo joj se mjeri i u nekretninama: nedugo nakon razvoda od Brada Pitta je kupila kuću na Beverly Hillsu za 13,5 milijuna, koju je preuredila i prodala 2011. za 35 milijuna.

Foto: Profimedia/Pool

Godinu dana kasnije je za 20 milijuna kupila kuću u Los Angelesu, a posjeduje imanje u New Yorku vrijedno najmanje 10 milijuna dolara. Prošle godine je od Oprah Winfrey kupila seosku kuću u Montecitu vrijednu 15 milijuna dolara u dobrom susjedstvu - s princom Harryjem, Meghan Markle i Arianom Grande.