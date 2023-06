Jennifer Aniston priznala što je naljuti: Ne razumijem to nikako

Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL

Kažu mi kao super izgledaš s obzirom na godine, ne razumijem što im to znači? Što ne mogu samo reći - 'Super izgledaš' i to je to, otkrila je poznata glumica koju često hvale zbog figure

Jennifer Aniston (54) otkrila je u intervjuu za magazin Vogue koja je tajna njezinog izgleda. Glumica je u potpunosti promijenila pristup vježbanju i sad se 'osjeća bolje nego kada je bila u dvadesetima', a objasnila je i kakvi joj komentari smetaju. POGLEDAJTE VIDEO: - Prije sam mislila da ako ne radim cardio vježbe barem 45 minuta, nisam ništa napravila - ispričala je Jennifer i dodala da je na taj način jako izmorila svoje tijelo. Sad je promijenila način na koji vježba te se uz novu metodu naučila nježnijim i sporijim vježbama. Sve je započelo nakon što je 2021. ozlijedila leđa i nije mogla podnijeti sate u teretani. Foto: Instagram - Vježbam dvadesetak minuta svaki dan, trake za vježbu čak nosim u autu. Super su ako uhvatiš pet minuta pauze i poželiš se kretati - rekla je Jennifer. Foto: O'Connor/Press Association/PIXSELL Glumicu posljednje vrijeme na društvenim mrežama obožavatelji zasipaju komplimentima, ali neki joj posebno smetaju. - Izluđuje me kada mi kažu da izgledam odlično za svoje godine. Trebalo bi biti samo 'izgledaš super'. Ne razumijem ni što to znači, ja se sad mentalno i fizički bolje osjećam nego kada sam bila mlađa - objasnila je Jennifer. Foto: Hutchins Photo/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL