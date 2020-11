Bogdan: 'Nikad nisam rekao da me boli k…. za Hrvatsku. Volim je, ali ipak imam svoju viziju...‘

Naš glumac sve češće radi u susjednoj zemlji, gdje se, kako kaže, događa više projekata po njegovoj mjeri. Posljednjim filmom osvojio je i kritiku i publiku, a sretan je što ga konačno može vidjeti i domaća publika

<p>Glumac <strong>Goran Bogdan</strong> (40) proživljava najljepše i najuspješnije dane u svojoj karijeri. Nakon što je oduševio filmske kritičare i publiku ulogom oca Nikole u filmu 'Otac' redatelja <strong>Srdana Golubovića</strong> (48) nedavno je stiglo i veliko priznanje. Postao je prvi domaći glumac u povijesti nominiran za nagradu Europske filmske akademije, koju industrija naziva i europskim Oscarom. Konkurenciju u borbi za ovu laskavu titulu čine mu velika imena kao što su Viggo Mortensen (“Falling”), Mads Mikkelsen (“Another Round”), Bartosz Bielenia (“Corpus Christi”), Elio Germano (“Hidden Away”) i Luca Marinelli (“Martin Eden”).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO S GORANOM BOGDANOM:</strong></p><p>- Ma što će Mads Mikkelsen... (smijeh). Šalim se, naravno. Baš sam iskreno počašćen što sam u jednom tako respektabilnom društvu. Nisam se tome nadao, ni blizu. Stvarno je kruna ovoga cijelog rada vidjeti svoje ime na toj listi - rekao nam je uzbuđeni Bogdan. </p><p>Radosna vijest zatekla ga je na autoputu Beograd - Zagreb, a paralelne glumačke obaveze u serijama 'Područje bez signala' i 'Vreme zla' krive su za to. Bogdan sve češće radi u susjednoj zemlji, gdje se naprosto događa više projekata po njegovoj mjeri. Za <a href="https://www.novilist.hr/scena/goran-bogdan-idem-trbuhom-za-kruhom-i-ne-smatram-to-blasfemijom/?meta_refresh=true">Novi list</a> osvrnuo se i na izjavu kako ga 'boli k.... za Hrvatsku' zbog koje su ga svojedobno u domovini uzeli na zub. </p><p>- Nikada to nisam rekao, niti to mislim. Mislim upravo suprotno. Na čelu nosim i tko sam i što sam i svi znaju da sam Hrvat. Prije me zaboli srce što se to događa u Hrvatskoj, što se može, a što je. Ali znate što, optimističan sam. Bit će to bolje. Tu je i nada da se borimo da bude bolje. Volim ja Hrvatsku, nemate pojma koliko. Imam svoju viziju kakva bi mogla bit’ i gdje bi mogla ići. Kome se ne sviđa, eto im njihova. Moja je neisključiva, tolerantna, velika, prosperitetna, iz nje ne odlaze mladi, u njoj nema korupcije, zemlja je to jednakih mogućnosti za sve, zemlja velikog srca. Morate znati da je situacija u srpskim medijima dosta nezavidna, sama Srbija se bori s time. Poslao sam i demanti koji nikada nisu objavili. Ne sekiram se puno oko toga - zaključio je glumac.</p><p>Film 'Otac' još od veljače i premijere u Berlinu 'živi', no pandemija korona virusa pauzirala je cijelu industriju. Ipak, krajem godine konačno su se stvari pokrenule i na tom planu, a film s Goranom Bogdanom u glavnoj ulozi stigao je i u naša kina te otvorio početkom mjeseca i ovogodišnji Zagreb Film Festival. </p><p>- Sve nas je ta korona zeznula. U najnezgodnijem mogućem trenutku za promociju i distribuciju filma ti se dogodi tako nešto. Redatelj Srdan Golubović i ja dali smo se u potpunosti u projekt i onda ti mora biti krivo zbog svega. S druge strane, drago mi je da se sad nekako sve ipak pokrenulo, da je film konačno stigao i u Hrvatsku. Neki lokalpatriotizam valjda tinja i u meni i jedva sam dočekao ovaj trenutak - ispričao je Bogdan za 24sata.</p>