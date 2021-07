Prijateljska košarkaška utakmica loše je završila za glumca Ivana Ožegovića (31) i redatelja Gorana Kulenovića (50) koji loptu ne smiju 'niti pogledati' do kraja ljeta.

- E to je košarka za pamćenje - kad 2 od 6 igrača završe na hitnoj. Ne nije snimanje nove sezone nego Kulenović i ja otkrivamo ljepote zagrebačkih bolnica. Ožegović je nesretnu partiju košarke nazvao 'Crno-bijeli svijet na Hitnoj'.

Podsjetimo, u popularnom serijalu Ožegović je igrao Davorina Bogovića, prvog pjevača Prljavog kazališta, a mnoge epizode te serije režirao je upravo Kulenović. U jednom trenutku Ožegović je shvatio da mu mali prst na desnoj ruci stoji 'nahero' i da ga nikako ne može ispraviti.

- Dogodilo se to nakon jednog malo žešćeg driblanja. Gledao sam prst kako se jadan sav nakrivio, ali kako me ništa nije boljelo, zaključio sam da i s takvim 'pakljavim' prstom mogu nastaviti igru. Pa smo onda igrali još desetak minuta sve dok se Kule samo nije skljokao na pod. U prvom trenutku mislili smo da je čovjek odlučio prijeći u glumce i da nam efektno dočarava neke od onih nogometnih umjetnika koji se na Euru ruše poput kula od karata. No, Kule je ostao ležati. Kroz zube je promrsio da mu je nešto puklo u nozi. Dok smo ga podizali s poda, još je dodao: 'Koja šteta, baš smo vas počeli stizati' - ispričao je Ožegović za Jutarnji list.

Glumac i redatelj su završili na zagrebačkoj Traumi gdje su liječnici ustanovili da glumac ima slomljen prst na ruci, a redatelju je pukla Ahilova tetiva. To znači da će Ožegović svoje kazališne predstave nastaviti igrati s prstom u zavoju dok su Kulenoviću propisana dva mjeseca mirovanja.

Na košarkaški hakl bio je pozvan i redatelj Danilo Šerbedžija (50). - Zvao me Kula na košarku u ponedjeljak, ali, hvala Bogu, nisam bio u Zagrebu - komentirao je na Facebooku Šerbedžija.