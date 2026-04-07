Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Doznajte što vas očekuje ovog utorka 7. travnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more', 'Velvet: Novo carstvo'...

Admiral

Divlje pčele

RTL 20:15

Jakov zahtijeva rastavu od Teodore. Katarina i Domazet se sve više povezuju i slave. Zori raste apetit i postaje sve veća pa bi njezina trudnoća mogla biti otkrivena. Vjerica se sprema na put, ali u zadnjem trenutku pojavljuje se Čavka i otme je.

La Promesa 

HRT1 13:20

Petra zahtijeva da joj Pía objasni što je radila u Cristóbalovu uredu. Majordom ima vrlo čudne tajne sastanke s Ángelom i s Leocadijom.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje ubojstvo majke čije je tijelo nađeno u prtljažniku auta te otkrije da je bila u kontaktu s Voightovim sinom. Nakon nesreće Roman odluči napustiti policiju i preseliti se u San Diego s Burgess.

Kumovi

NOVA TV 20:25

Aljoša izbjegava priopćiti Vinku da je uvjet za osnivanje OPG-a taj da se ne smije zvati OPG Macan. Braco u povratku od Grabovca shvati da u kombiju prevozi neku djevojku, s kojom nikako da ostane nasamo i sazna o čemu se radi.

Crno more

NOVA TV 18:10

Eleni i Esme prisiljene su donijeti odluke koje mogu promijeniti sve. U sjeni sukoba, prijetnje ne prestaju, a osveta i dalje visi nad svima. Jedan krivi potez mogao bi gurnuti obje strane preko ruba.

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Prošnja potakne kaos kad Pepita, vrlo povrijeđena, svoju bol pretvori u osvetnički plan i šalje svim zaposlenicima fotografiju Maxa i Blance, koja priznaje vezu.

