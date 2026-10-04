Bojan Bogdanović dao milijune za oazu mira u Dubrovniku

Za Bojana Bogdanovića Dubrovnik nikada nije bio samo još jedna turistička destinacija na hrvatskoj obali. Grad je, prema njegovim ranijim javnim istupima, za njega imao posebno značenje još od djetinjstva, kada ga je posjećivao s roditeljima. Godinama poslije, nakon što je izgradio karijeru u europskoj i NBA košarci, Dubrovnik je postao jedno od mjesta kojima se vraćao tijekom odmora, a ondje je s vremenom izgradio i značajan dio svog privatnog i poslovnog života.

Danas, nakon završetka igračke karijere, ta priča dobiva i novo značenje. Bogdanović je u lipnju 2025. objavio da završava profesionalnu košarkašku karijeru nakon više od dva desetljeća na parketu. U NBA ligi proveo je deset sezona, a karijeru je završio nakon dugotrajnih problema sa stopalom, 14 mjeseci borbe s ozljedom i dvije operacije.

Foto: Grgo Jelavić/Pixsell

No dok je njegov sportski život godinama bio vezan uz velike dvorane, putovanja i američke gradove, privatno je tražio nešto sasvim drukčije.

Upravo se u tom kontekstu u javnosti posljednjih godina često spominje Lozica, mirno dubrovačko područje izvan povijesne jezgre.

Bogdanović je, prema pisanju dubrovačkih medija, prije nekoliko godina kupio kamenu kuću u Lozici. Nekretnina je tada opisana kao kuća površine oko 100 četvornih metara, dok je okućnica zauzimala oko 265 četvornih metara. Ono što ju je činilo posebno zanimljivom nije bila samo površina, nego njezin položaj uz more.

Kuća je imala privatnu plažu, osiguran parking za dva automobila, kao i vlastito pristanište za brod. Upravo taj spoj privatnosti, neposrednog pristupa moru i relativne udaljenosti od turističke gužve učinio je Lozicu svojevrsnom protutežom životu profesionalnog sportaša koji je godinama bio izložen javnosti.

Foto: vila44

Prema tadašnjim informacijama, Bogdanović je za tu nekretninu izdvojio oko dva milijuna eura. Informaciju o kupnji nekretnine potvrdio je tada vlasnik agencije koja je posredovala u prodaji, dok su detalji o samoj kući bili dostupni kroz oglas za nekretninu. I upravo je cijena bila jedan od razloga zbog kojih je kuća privukla pozornost javnosti.

U vrijeme kada je informacija objavljena, riječ je bila o vrlo skupoj nekretnini čak i za dubrovačko tržište, no vrijednost nije proizlazila samo iz četvornih metara. Kod takvih nekretnina lokacija, pristup moru, privatnost, vlastita obala i mogućnost pristajanja broda često imaju veću težinu od same površine objekta.

Foto: vila44

Lozica je pritom dovoljno blizu Dubrovniku da grad ostane nadohvat ruke, ali je istodobno izdvojena od najprometnijih dijelova grada. Za nekoga tko je deset godina živio između NBA gradova, hotela, treninga, utakmica i stalnih putovanja, takvo mjesto ima sasvim drugačiju vrijednost. Bogdanović je Dubrovnik povezivao s osjećajem odmora i privatnosti, a mediji su ranije pisali kako tijekom boravka u gradu često vrijeme provodi upravo na relaciji između Lozice i povijesne jezgre.

Priča o njegovoj dubrovačkoj imovini teško se može odvojiti od puta koji je Bogdanović prošao u sportu. Rođen je u Mostaru, a prve je košarkaške korake napravio u Zrinjskom. Njegov europski put vodio ga je preko Real Madrida, Murcije, Cibone i Fenerbahçea, prije nego što je 2014. stigao u NBA i zaigrao za Brooklyn Netse. Kasnije je nastupao za Washington Wizardse, Indiana Pacerse, Utah Jazz, Detroit Pistonse i New York Knickse. Posebno je mjesto u njegovoj karijeri imala hrvatska reprezentacija. Za Hrvatsku je nastupao na dva svjetska prvenstva, pet europskih prvenstava i Olimpijskim igrama u Rio de Janeiru 2016. Na Eurobasketu 2013. uvršten je u najbolju petorku prvenstva.

Foto: vila44

Kada je 2025. objavio da završava karijeru, zahvalio je obitelji, trenerima, suigračima i navijačima te istaknuo da mu je reprezentativni dres bio posebna čast. Time je zatvoreno jedno od najvažnijih poglavlja njegova života, ali ne i njegova povezanost s Hrvatskom i Dubrovnikom. Bogdanovićeva povezanost s Dubrovnikom nije se, međutim, zaustavila na Lozici.

Još ranije kupio je nekretninu u povijesnoj jezgri, a od nje je nastao projekt koji će postati poznat kao Villa 44. Riječ je o potpuno drugačijem tipu nekretnine od one u Lozici. Dok je kuća u Lozici zamišljena kao privatno utočište uz more, Villa 44 smještena je na samom Stradunu i povezana je s njegovim poslovnim interesima.

Foto: vila44

Kuća u povijesnoj jezgri površine oko 270 četvornih metara obnovljena je uz poštovanje konzervatorskih pravila. Ima četiri etaže, tri spavaće sobe, tri kupaonice, veliki dnevni boravak povezan s blagovaonicom i kuhinjom, radnu sobu i pomoćne prostorije. U interijeru su sačuvani brojni elementi povijesne arhitekture, među njima kamen, drvo, jonski kapiteli i talijanske freske, dok je prostor opremljen suvremenim namještajem i uređajima.

Naziv Villa 44 nije slučajan. Broj 44 bio je prepoznatljiv dio Bogdanovićeve sportske karijere, budući da je upravo taj broj nosio na NBA dresu. Objekt je povezan i s restoranom Forty Four, koji je otvoren 2018. godine. Restoran je s vremenom postao poznato mjesto među dubrovačkim gostima, uključujući i sportaše i druge poznate osobe koje posjećuju grad.

Tako se u Bogdanovićevu slučaju stvorila zanimljiva poveznica između sporta, nekretnina, turizma i Dubrovnika. Broj s njegova košarkaškog dresa postao je dio identiteta jednog dubrovačkog poslovnog projekta, dok je Lozica ostala povezana s njegovim privatnim životom.

Foto: vila44

A zašto baš Lozica? Upravo je razlika između Straduna i Lozice možda najzanimljiviji dio cijele priče. Stradun je srce Dubrovnika. Ondje se tijekom turističke sezone svakodnevno izmjenjuju tisuće ljudi, a povijesna jezgra jedan je od najposjećenijih dijelova hrvatske obale. Lozica je potpuno drugačija.

Tamo je fokus na moru, zelenilu, miru i privatnosti. Kuća koju je Bogdanović kupio nije bila velika u usporedbi s luksuznim vilama kakve se danas oglašavaju na dubrovačkom području. Oko stotinjak četvornih metara kuće i 265 četvornih metara okućnice ne zvuče spektakularno kada se usporede s modernim vilama od nekoliko stotina kvadrata. Ali ovdje kvadratura nije bila ključna. Privatna plaža i vlastito pristanište za brod znače da je vlasnik iz kuće praktički mogao prijeći ravno do mora. Parking za dva automobila dodatno je rješavao jedan od problema koji su karakteristični za atraktivne dijelove Dubrovnika - prostor i pristup.

Bogdanović nije jedini koji je otkrio čari luksuznih vila na Jadranu. Jednu si je takvu priuštio i Luka Dončić. Iako bi kao jedna od najvećih košarkaških zvijezda današnjice mogao birati bilo koju svjetsku destinaciju, od Monte Carla do Dubaija, Luka Dončić ljeta već godinama provodi na Krku. Njegovo omiljeno mjesto je Punat, malo primorsko mjesto udaljeno svega nekoliko kilometara od grada Krka, okruženo maslinicima i morem.

Foto: Instagramž

Ondje Dončić odavno nije samo poznati gost. Mještani ga doživljavaju kao jednog od svojih, a o slovenskom košarkašu govore s velikom simpatijom. Kažu da je pristupačan, jednostavan i nenametljiv te da se, unatoč svjetskoj slavi, u svakodnevnim situacijama ponaša poput bilo kojeg drugog gosta.

Veza Luke Dončića i Punta počela je još u njegovu djetinjstvu. Kao dječak ondje je dolazio s roditeljima i ljeta provodio u kampu Pila. Obitelj i danas ima paušal na jednoj od približno 600 kamping-parcela, a na Krk tradicionalno stižu luksuznim kamperom. Iako su se njegovi roditelji Saša Dončić i Mirjam Poterbin razišli 2008. godine, Luka je nastavio dolaziti na isto mjesto koje mu je tijekom odrastanja postalo svojevrsni drugi dom.

U kampu je upoznao i prijatelje s kojima je ostao povezan kroz godine. Mještani pričaju kako novi gosti, posebice Slovenci, nerijetko raspituju upravo za njegovu parcelu, a neki pokušavaju dobiti smještaj u njezinoj blizini. Ipak, Dončić se ondje ne ponaša kao velika zvijezda. Oni koji ga susreću kažu da bi, kada ne bi znali tko je, njegova visina vjerojatno bila jedino po čemu bi ga izdvojili iz mase.

U kampu mu se tijekom ljeta zna pridružiti i otac Saša, bivši košarkaš i trener. Njih dvojica dijele i izraženu natjecateljsku crtu. Kako je Saša ranije opisivao njihov odnos, natječu se gotovo u svemu - od šaha i tenisa do košarkaških slobodnih bacanja. Krk je za Dončića važan i zbog jednog posebnog dijela njegova privatnog života. Upravo je u kampu upoznao Anamariju Goltes, djevojku iz Slovenije koja je ondje također dolazila s obitelji. Njihova se veza razvijala godinama, još od tinejdžerskih dana, a par je 2023. godine dobio kćer Gabrielu. Ipak, razišli su se početkom 2026. godine.

Foto: instagram

Dončić na Krku ne provodi vrijeme samo uz kamp i more. Punat i okolica nude mu brojne aktivnosti koje odgovaraju njegovu sportskom karakteru. Često ga se može vidjeti na igralištu pokraj osnovne škole, nedaleko od kampa, gdje zna zaigrati s lokalnom djecom, pokazivati im trikove i zajedno s njima šutirati trice.

More mu je, očekivano, također jedan od omiljenih načina za provođenje vremena. Dončić je često obilazio obalu oko Puntarske drage moćnim gumenjakom, a među destinacijama koje posjećuje su Stara Baška i okolne skrivene plaže. Plovidba mu omogućuje da pobjegne od gužve i provede vrijeme daleko od pogleda javnosti.

Iako je posljednjih godina postao jedna od najprepoznatljivijih sportskih osoba na svijetu, Dončić se na Krku trudi zadržati rutinu koju je imao još kao dijete. Mještani ga mogu susresti na plaži, u restoranu, na sportskom terenu ili u večernjem izlasku.

Upravo je to ono što mještani Punta najviše ističu. Dončić je ondje čovjek kojeg susreću iz godine u godinu, a ne samo košarkaška superzvijezda. Rado pristaje na fotografiranje i autograme, osobito kada mu priđu djeca, a lokalni ugostitelji ističu njegovu pristupačnost i odnos prema ljudima.

Za Dončića je zato Punat puno više od mjesta na kojem provodi godišnji odmor. To je mjesto koje poznaje još iz djetinjstva, u kojem je stekao prijatelje i kojem se vraća unatoč tome što danas može birati između gotovo svih svjetskih destinacija.

Dok se njegova profesionalna karijera odvija na najvećim košarkaškim pozornicama, od NBA parketa do reprezentativnih natjecanja, Krk mu pruža potpuno drukčiji ritam. Kamp, more, prijatelji, lokalni tereni, plovidba i večernja druženja dio su ljeta koje Dončić, čini se, ne želi mijenjati.