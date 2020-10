Bojan cilja na pobjedu, Jana će pokazati makrobiotske navike

'Večera za 5 na selu' seli se na otok Krk, gdje će kuhati Jana Puž, Jelena Lovrić, Ivan Španić, Bojan Vukelić i Mirjana Vugrinec. Bit će zdrave, ali i tradicionalne hrane

<p>Došlo je vrijeme da ekipa RTL-ova kulinarskog showa u dvanaestoj sezoni posjeti i jedan otok pa će se u nadolazećem tjednu kuhati specijaliteti otoka Krka! Petero novih natjecatelja jedva čekaju pokazati svoje kulinarske vještine, ali i kušati jela protukandidata. Dobra hrana i ugodno društvo je zagarantirano, a tko su novi natjecatelji – doznajte u nastavku!</p><h3>JANA PUŽ (43), MALINSKA</h3><p>Jana je vesela, energična i svestrana žena koja ima razne interese i hobije – ona je arhitektica koja bere samoniklo bilje koje kasnije upotrebljava u svojim makrobiotičkim kulinarskim kreacijama, meditira u gong kupki i prakticira alternativne duhovne prakse, promiče zdravu prehranu na biljnoj bazi, a zanima ju ekologija, aktivizam te se bavi i dresurom pasa. Uz sve navedeno Jana uvijek nađe vremena i za svoju obitelj. U show 'Večera za 5 na selu' se prijavila kako bi široj publici prezentirala makrobiotske i zdrave prehrambene navike, čime je ona sama vrlo oduševljena. </p><h3>JELENA LOVRIĆ (39), ŠILO</h3><p>Jelena je rodom iz Istre, ali živi na otoku Krku, a bavi se iznajmljivanjem apartmana. Vrlo je komunikativna i vedra osoba koja će uvijek rado pomoći svima oko sebe. Jelena i njezin suprug su posvojili dvoje djece te su udomili i dva psa i sad je njihov dom prepun ljubavi. U slobodno vrijeme Jelena trenira fitnes, a obožava i kuhati. U RTL-ov kulinarski show se prijavila zbog novog iskustva te kako bi upoznala nove ljude i probala zanimljiva jela. Iako preferira tradicionalnu kuhinju, spremna je probati sve što se ponudi na stolu, no priznaje kako baš i nije vješta u pripremi deserta.</p><h3>IVAN ŠPANIĆ (56), ŠILO</h3><p>Ivan je draga i nesebična osoba koja rijetko ima vremena za odmor jer je vlasnik umirovljeničkog doma i umjesto da posao zbrinjavanja starijih osoba prenese na svoje zaposlenike, on često kuha obroke za svoje zaštitnike do kojih mu je jako stalo. U domu je usavršio svoje kulinarske sposobnosti, a najviše je ponosan na dekoraciju jela, što smatra i svojim adutom u 'Večeri za 5 na selu'. Ivanovo omiljeno jelo je gulaš, koji je jako popularan na Krku, a najviše preferira mediteransku i kontinentalnu hrvatsku kuhinju. </p><h3>BOJAN VUKELIĆ (35), MALINSKA</h3><p>Bojan je vrlo vedar mladić pun pozitivne energije koji se voli šaliti. Po struci je kuhar pa se nada kao će mu to biti najveća prednost u odnosu na druge natjecatelje. Bojan je puno putovao po cijelom Jadranu, ali i po svijetu, gdje je isprobavao mnoga jela i učio različite tehnike kuhanja. A svoje će stečeno znanje prezentirati u 'Večeri za 5 na selu', a ne krije kako mu je jedan od glavnih motiva za prijavu u show i - pobjeda!</p><h3>MIRJANA VUGRINEC (53), ŠILO</h3><p>Mirjana je vesela i zabavna osoba koja svijet voli gledati kroz ružičaste naočale te obožava putovati, plesati i pjevati! Rodom je iz Čakovca, no na otoku Krku je pronašla svoj drugi dom. Mirjana preferira tradicionalnu kuhinju te će gostima Primorcima na večeri poslužiti njezina omiljena međimurska jela. U show 'Večera za 5 na selu' se prijavila jer je željna novog iskustva, druženja i zabave uz dobru hranu i dobro društvo, a i vrlo je samouvjerena u svoj kulinarski talent.</p>