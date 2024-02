Bojana Gregorić Vejzović nije mogla sakriti oduševljenje zbog poklona: 'Nemojte mi zamjeriti'

Nećete mi zamjeriti malu odu samoj sebi na ročkas, ali zato cvijeće sama ne kupujem, napisala je Bojana Gregorić Vejzović koja danas slavi 52. rođendan.

Na svom Instagram profilu glumica je podijelila fotografije na kojima pozira u šarenom sakou i trapericama, a u ruci drži buket crvenog cvijeća.

Nasmiješena Bojana slavi 52. rođendan, a brojni su joj zaželjeli sve najbolje. Među čestitkama našla se i pjevačica Nina Badrić.

- Sretan mačko - napisala je i dodala emotikone srca.

Sudeći prema komentaru, glumici su cvijeće kupila djeca, što je nju posebno razveselilo.

- Da, to su one godine kada te sve može rasplakati. Pogotovo kada cvijeće kupe djeca. I onda me ovako zezaju - komentirala je Bojana.

Glumica je početkom siječnja proslavila i 18. godišnjicu braka sa suprugom Enesom Vejzovićem. Na društvenim mrežama pokazala je fotografiju na kojoj poziraju sretni i zagrljeni te posvetila je emotivnu čestitku.

- 18 godina… braka, iako tu i izgledamo kao da nam je 18. Enes je imao 29, a ja 34 i tada je svirao Cubismo. Živio ljubavi, nek' nam je barem još 3 puta toliko - napisala je tada.