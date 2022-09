Bojana Gregorić-Vejzović poput Hrvatske Barbie, odmah ju je pohvalila Lugomer: Predivna si!

Ni kiša, nit mač nad glavom nisu mi pokvarili dan!, poručila je dobro raspoložena glumica Bojana Gregorić Vejzović (50). Gostovala je na jednom svečanom događaju, a njezina modna kombinacija oduševila je mnoge.

S velikim osmijehom na licu i u kratkoj ljubičastoj haljini na jedno rame, pokazala je svoje duge noge te vitku figuru. Pozirala je ispred jednog oslikanog zida, a fotografijom se, naravno, pohvalila na svojim društvenim mrežama.

'Hrvatska Barbie', 'Ljepoto', 'Lutka', 'Jako zgodna', 'Vrh', pisali su Bojani pratitelji. Javila joj se i plus size manekenka Lucija Lugomer (29), koja joj je kratko poručila da je predivna.

Glumica svoju liniju održava još od mladih dana, kada se profesionalno bavila baletom. Iako ne odlazi u teretanu, često vozi bicikl te odlazi na Sljeme.

- Sve što mogu da izvučem svoje tinejdžere iz sobe. Tako da se svakodnevno krećem, ali ne idem u teretanu. Uz to sam i mama pa me kod kuće čeka i čišćenje i kuhanje. Vjerojatno to sve nosi neku potrošnju kalorija - otkrila je svojedobno za Gloriju.

