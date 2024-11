Bojište, maske i naoružanje: Dunije izbacile novi videospot

Ženska etno supergrupa Dunije u novom singlu 'Tuge moje tuge' emociolanu izolaciju vizualizira neočekivanim videospotom u režiji Dinka Doringa gdje nošnje mijenjaju za vojne uniforme. Drugi po redu singl s albuma Bilo je sada koji je dobio nezapamćenu podršku i pažnju kritike i publike odabran je za kraj godine kao presjek tema cjelokupnog prvijenca.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bend govori kako je ova pjesma „odabrana za singl jer govori o cijelom albumu, o svim ostalim pjesmama na njemu; kao da je u njoj sadržana sva tuga ovoga svijeta. Tema pokriva beskonačno veliko područje čovjekovih emocija vezanih za usamljenost i razdvojenost, bilo da je to u doslovnom ili prenesenom smislu, tugu zbog svega što se događa i što se događalo u svijetu i u našim životima nekad, ali i sada. Sve to prenosi prelijepa melodija gdje dominira svevremeni baršunasti vokal Nine Romić.“

Kao i za najavni singl albuma s dosad neobjavljenim ženskim protestnim pjesmama, videospot režirao je Dinko Doringo. Neočekivanu scenu bojišta i odbacivanje klasičnih motiva žanra ponudio je kao metaforički odraz nove globalne izolacije koju proživljavamo.

Doringo ističe da je „s obzirom na slikovitost same pjesme ideja spota je došla gotovo odmah. Staviti izvođačice u jedno od najtežih okruženja u kojem se čovjek može naći - bojište - neodređenog vremenskog perioda, činio se kao potez dostojan sjeti ambijenta teksta. Dunije su individualno dovoljno dugo u etnu i izvođačkoj ulozi da im preobrazba iz veselih urbanih persona u mistifikaciju ratnica zadubljenih u plamen vatre nije bio nikakav problem, dapače, samo snimanje je bilo iznimno produktivno i finalni proizvod je, vjerujem, poprilično uvjerljiv."

Foto: Doringo Photography

Dunije kroz “Bilo je sada” daju ženskim pričama novu snagu i podsjećaju na aktualnost. Njihove interpretacije, vođene instinktom i emocijama poštuju izvorni materijal, ali i osnažuju pjesme kroz suvremeni zvučni pejzaž. Kao važan etnomuzikološki doprinos očuvanju hrvatske kulture, ali i jedinstven konceptualan album, ‘Bilo je sada‘ donosi 14 pjesama u digitalnom obliku, a uskoro i u formatu gramofonske ploče.

Dunije su Dunja Knebl, Nina Romić i Jelena Galić.