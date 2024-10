Dunije izdale novi album 'Bilo je sada': 'U ovim se pjesmama žene ne mire sa sudbinom'

Kantautorice Dunja Knebl, Nina Romić i Jelena Galić, okupljene pod imenom Dunije, spašavaju od zaborava zaboravljene glasove žena kroz svoj novi album ‘Bilo je sada’ u žanru world musica. S četrnaest pažljivo odabranih tradicijskih pjesama, od kojih dvanaest nije dosad snimljeno na nosaču zvuka, Dunije daju glas onima čije su priče ostale neispričane. Ove pjesme, preuzete iz bogate hrvatske glazbene baštine regionalnih pjesmarica, ujedno su i projekt očuvanja hrvatske glazbene baštine.

Nina Romić deklarira protest neimenovanih glasova žena:

U ovim se pjesmama naše žene ne mire sa svojom sudbinom kakva bi zapravo trebala biti zacrtana. One bi trebale znati kako će im izgledati njihov život do samog konca, ali se ne mire s tim uvjetovanim stanjem i izlaze iz okvira svojim djelovanjem. Makar to bio glas negodovanja ili neslaganja, one daju protest. U njima inzistiramo na tome da žene trebaju biti samostalne i da njihova potreba treba biti poštivana.

Album najavljen obradom tradicijskoga hita "Čula jesam", spoj je hrvatskih tradicijskih pjesama koje govore o tragičnim ženskim sudbinama i univerzalnim pričama o otpornosti i snazi žena kroz hrvatsku povijest. Dunja Knebl o čestoj marginalizaciji tradicijske glazbe koju ovim djelom važnim i kao etnomuzikološkom doprinosu našoj kulturi kaže:

„Možda jedna od najučestalijih predrasuda je ona da je narodna glazba neaktualna, staromodna i da nema prostora za inovaciju. S tim se ne bih složila. Razlog zbog kojeg sam počela snimati tradicijske pjesme, koje već 30-ak godina predstavljam i koncertno jest da se mogu čuti i da se ne zaborave.”

Naslov albuma simbolizira povezanost prošlosti i sadašnjosti, a nosi jasnu aktivističku poruku. "Bilo je sada" aludirajući i na bȉlo – puls života trenutka.

O aktualnosti tematike, kao i stalnom ženskom izazovu bivanja, unatoč i višestoljetnom vijeku nekih od odabranih pjesama, Jelena Galić govori: “svaka žena koja je majka ima jednu ulogu u savijanju gnijezda. Ima jednu ulogu u kojoj mora se brinuti za to što radi, a istovremeno bi trebala biti i ostvarena u svojoj karijeri.“

Foto: Doringo Photography

Dunije kroz “Bilo je sada” daju ženskim pričama novu snagu i podsjećaju na aktualnost. Njihove interpretacije, vođene instinktom i emocijama poštuju izvorni materijal ali i osnažuju pjesme kroz suvremeni zvučni pejzaž, koji je oblikovao producent Silvio Bočić.

Kao važan etnomuzikološki doprinos očuvanju hrvatske kulture, ali i jedinstven konceptualan album, Bilo je sada donosi 14 pjesama u digitalnom obliku, a uskoro i u formatu gramofonske ploče.