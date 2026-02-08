Obavijesti

Bombastičan tjedan iza nas u 24 fotke: Od bujnih dekoltea do čovjeka koji ne stari u Potjeri...

Iza nas je buran tjedan, a u prvom su planu ponovno bile bombastičke fotke golišavih slavnih dana. Međutim, bombe nisu bile ovih dana samo u prenesenom značenju, već je od jedne itekako stvarne nastradao dom Zdravka Čolića...
Goran Subašić (46), natjecatelj iz 'Potjere' postao je senzacija na društvenim mrežama nakon što se u kvizu predstavio kao 65-godišnji cvjećar iz Šibenika. | Foto: HRT/Screenshot
Goran Subašić (46), natjecatelj iz 'Potjere' postao je senzacija na društvenim mrežama nakon što se u kvizu predstavio kao 65-godišnji cvjećar iz Šibenika. | Foto: HRT/Screenshot
