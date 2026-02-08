Bombastičan tjedan iza nas u 24 fotke: Od bujnih dekoltea do čovjeka koji ne stari u Potjeri...

Iza nas je buran tjedan, a u prvom su planu ponovno bile bombastičke fotke golišavih slavnih dana. Međutim, bombe nisu bile ovih dana samo u prenesenom značenju, već je od jedne itekako stvarne nastradao dom Zdravka Čolića...
Goran Subašić (46), natjecatelj iz 'Potjere' postao je senzacija na društvenim mrežama nakon što se u kvizu predstavio kao 65-godišnji cvjećar iz Šibenika.
| Foto: HRT/Screenshot
Foto: HRT/Screenshot
| Foto: HRT/Screenshot
Margot Robbie je na londonsku premijeru filmske adaptacije "Orkanski visovi" stigla u korzetu i prozirnoj haljini koja je pomna posveta autorici romana.
| Foto: Jack Taylor
Bivša natjecateljica showa 'Gospodina Savršenog' Laura Prgomet objavila je odjevnu kombinaciju koju je prošetala fakultetom. Nosila je crnu bundu i usku bijelu majicu na kojoj je prvih par gumbi otkopčano, a izvirio je i crveni grudnjak.
| Foto: Instagram
Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić komentirao je glasine o svom privatnom životu koje su se proširile društvenim mrežama. "Nažalost, živimo u vremenu u kojem bilo tko, skriven iza anonimnosti društvenih mreža, može zlonamjerno izmisliti i plasirati bilo kakvu laž o bilo kome..."
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Nives Celzijus je s pratiteljima na Instagramu podijelila nekoliko kadrova iz kreveta, u grudnjaku i bez šminke.
| Foto: Instagram
Na kuću Zdravka Čolića na Dedinju u Beogradu u ponedjeljak navečer bačena je bomba. Srećom, nije bilo ozlijeđenih.
| Foto: Antonio Ahel, Bus Plus Production/ATAImages/Pixsell
Počela je nova sezona 'Gospodina Savršenog' u kojoj se dame bore za naklonost dvojice 'Savršenih' Karla i Petra.
| Foto: RTL
Nekadašnji princ Andrew iselio se iz Royal Lodgea, svoje dugogodišnje rezidencije u Windsoru. Preseljenje se dogodilo u trenutku kada policija procjenjuje nove navode povezane s pokojnim osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffreyjem Epsteinom.
| Foto: TOBY MELVILLE/Press Association
Mariah Carey je sa svojim dekolteom bila zvijezda večeri na otvorenju Zimskih olimpijskih igara u petak navečer u Italiji.
| Foto: Yves Herman
Bad Bunny, portorikanski reper, kojeg zovu i "kralj latino trapa", nastupit će na poluvremenu Super Bowla i tako uči u povijest kao prvi solo latino izvođač i prvi glazbenik koji uglavnom pjeva na španjolskom jeziku.
| Foto: Reuters
Marko Perković Thompson održao je u petak navečer veliki koncert u Rijeci.
| Foto: Facebook/Marko Perković Thompson, Filip Vukina
Glumica Sydney Sweeney lansirala je vlastitu liniju donjeg rublja SYRN, a provokativnom kampanjom i iskrenim intervjuom u kojem je otkrila kakvog partnera traži izazvala je pravu pomutnju na društvenim mrežama.
| Foto: SYRN / Instagram
Manekenka Heidi Klum na dodjelu Grammy nagrada stigla je u bizarnoj haljini zbog koje se činilo da je potpuno gola. U pripijenoj haljini boje kože od lateksa Klum se jedva kretala.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Rap ikona Snoop Dogg kao počasni trener sudjeluje na Zimskim olimpijskim igrama, a sve je iznenadio željom da se okuša u curlingu.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
influencerica i poduzetnica Kylie Jenner od sada ima još jedan novitet u svojoj bogatoj beauty kolekciji – novi Pomegranate Lip Butter. Za reklamu je na sebe obukla grudnjak napravljen, ni manje ni više, nego od šipka.
| Foto: Instagram/KylieJenner
Američka pop senzacija Chappell Roan na dodjelu nagrada Grammy stigla je u prozirnoj kreaciji koja je više otkrivala nego skrivala, dok je ležerno bila pričvršćena za njene bradavice.
| Foto: Mario Anzuoni
Film Svadba je u prvih 12 dana prikazivanja pogledalo 374.213 gledatelja. Time je film Igora Šeregija postao najgledaniji hrvatski film u povijesti države, svrgnuvši s "trona" film Kako je počeo rat na mom otoku.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Goran Ivanišević bio je u subotu na kvalifikacijama za Davis Cup u Varaždinu u društvu sina Olivera, a simpatični otac i sin uživali su u zajedničkom vremenu.
| Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Nakon tri braka glumica Halle Berry (59) ponovno je pronašla sreću te je potvrdila kako je zaručena za svog partnera, glazbenika i dobitnika Grammyja, Van Hunta.
| Foto: Jack Taylor
Supruga Ivana Rakitića, lijepa Raquel Mauri iz Španjolske pohvalila se novom frizurom, koja je slična njenoj prirodnoj. Pohvale su se samo nizale, a neki su je čak usporedili sa Shakirom.
| Foto: Instagram
Maturant Đuro Hameršak (18) predstavio se sjajnom igrom u kvizu 'Tko želi biti milijunaš?', u kojem jestigao do 13. pitanja i osvojio 34.000 eura. U sljedećoj emisiji čeka ga nastavak napete igre i otvaranje pretposljednjeg, 14. pitanja, vrijednog 68.000 eura.
| Foto: HRT/Screenshot
Nina Badrić odmarala je na Karibima, gdje je pozirala onako kako se rijetko viđa na golf terenima, u ružičastom kompletiću, sportskim bijelim čarapama i natikačama, s ručnikom na glavi. A umjesto golf palice u rukama je imala grablje.
| Foto: Instagram
Dominik Šarić, pobjednik ‘Života na vagi’, i supruga Helena dobili su peto dijete, kćer Mihaelu.
| Foto: rtl
Sarajevski reper Buba Corelli priznao je krivnju za utaju poreza i uplatio 115.642 konvertibilne marke (oko 57.000 eura) na račun Porezne uprave Federacije BiH, javljaju srpski mediji.
| Foto: Instagram/ kolaž