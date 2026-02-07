Baby Lasagna objavio: 'Postao sam ono što najviše mrzim'

Baby Lasagna, odnosno Marko Purišić, ponovno je uzburkao društvene mreže kada je objavio zagonetan video isječak uz još zagonetniji opis koji je potaknuo lavinu komentara i nagađanja među njegovim obožavateljima.

U kratkom, ali vizualno bogatom videu, Baby Lasagna je publici ponudio dinamičan niz kadrova koji odišu mračnom i teatralnom atmosferom. Čini se da je riječ o najavi za novi glazbeni spot koji bi svjetlo dana trebao ugledati 13. veljače, a estetika videa podsjeća na raskošne barokne zabave s modernim, pomaknutim prizvukom.

Ono što je izazvalo najviše reakcija jest kratak, ali snažan opis objave: "Postao sam ono što najviše mrzim" (I’ve become what I hate the most.). Obožavatelji nisu skrivali svoje nestrpljenje i oduševljenje. "Objavi ovo i gotov sam, kunem se", jedan je od komentara s najviše reakcija, dok su drugi već počeli razvijati teorije o temi spota: "Vidim toliko potencijala za fanart iz ovog singla i spota! Ludo je."



