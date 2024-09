Bon Jovi spasio je jedan život, a njega je supruga spašavala dok je bio u depresiji: 'Moj oslonac'

Nevjerojatnim scenama svjedočio je u utorak legendarni Jon Bon Jovi (62) tijekom snimanja spota u Nashvilleu. Glazbenik je pomogao ženi koja se nalazila na rubu pješačka mosta, prenosi NBC News.

Snimke je podijelila tamošnja policija, a na njima se vidi kako glazbenik prilazi ženi koja je stajala na rubu. Nakon nekoliko minuta razgovora, žena se pomaknula na sigurniju stranu mosta i zagrlila glazbenika.

Uz njega je bila i nekolicina drugih koji su s njom razgovarali.

- Hvala Jon Bon Joviju i njegovom timu što su pomogli ženi na mostu Seigenthaler u utorak navečer. Bon Jovi ju je, zajedno s drugima, pomogao uvjeriti da siđe s ruba mosta koji se nalazio iznad rijeke Cumberland i vrati se na sigurno - poruka je policije.

Glazbenik je na mostu snimao spot koji je bio otvoren za javnost kad se incident dogodio.

Samsung Charity Gala - New York | Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

Frontmen grupe Bon Jovi rođen je kao John Francis Bongiovi Jr. 2. ožujka 1962. godine u New Jerseyu. Otac John senior bio je marinac talijansko-slovačkog podrijetla, a majka Carol bivša je Playboyeva zečica koja se kasnije posvetila cvjećarstvu. Jon Bon Jovi počeo se baviti glazbom 1975. U dobi od 13 godina svirao je klavir i gitaru sa svojim prvim bendom Raze. Sa 16 godina upoznao je Davida Bryana i osnovao bend Atlantic City Expressway.

Foto: PROFIMEDIA

Još je kao tinejdžer svirao u bendu John Bongiovi and the Wild Ones te nastupao po lokalnim klubovima. Do 1980. osnovao je još jedan bend, The Rest. Značajnije korake u svijetu glazbe napravio je u njujorškom studiju Power Station, čiji je vlasnik bio Jonov rođak Tony Bongiovi. Tada 17- godišnji Jon čistio je podove te je tako bio prisutan kad su neki glazbenici snimali albume. Kad je Meco radio na božićnu albumu 'Christmas in the Stars: The Star Wars', Tony je Johnu preporučio pjesmu 'R2-D2 We Wish You a Merry Christmas', koja je postala njegova prva profesionalna snimka.

Foto: IFA Film

Godine 1983. Bon Jovi je posjetio lokalnu radio postaju WAPP 103.5FM 'The Apple' u Lake Successu, New Yorku, kako bi napisao i otpjevao džinglove za tu stanicu. Razgovarao je s direktorom promocije, Johnom Lassmanom, koji je predložio Jonu da WAPP uključi pjesmu 'Runaway' na kompilacijski album postaje lokalnih domaćih talenata. Jon u početku nije bio za to, ali im je na kraju dao pjesmu. Kasnije ju je ponovno s lokalnim studijskim glazbenicima - gitaristom Timom Piercom, klavijaturistom Royom Bittanom, bubnjarom Frankom LaRockom, i basistom Hughom McDonaldom.

Foto: PROFIMEDIA

U ožujku iste godine, Jon Bon Jovi pozvao je Davida Bryana, koji je zatim zvao basista Aleca Johna Sucha i bubnjara Ticu Torresa. Bendu se kasnije pridružio gitarist Richie Sambora te su tako postali osnivači grupe Bon Jovi.

Godine 1984. i 1985. grupa je izdala prva dva albuma, a njihov debitantski singl 'Runaway' ušao je u američki Top 40. Godinu kasnije, bend je postigao veliki uspjeh sa svojim trećim albumom, 'Slippery When Wet', koji je do 2011. prodan u 28 milijuna primjeraka diljem svijeta. 'Slippery When Wet' imao je tri 'Top 10 singla', od kojih su dva 'You Give Love a Bad Name' i 'Livin' on a Prayer' dosegla prvo mjesto.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bon Jovi su izdali 16 studijskih albuma. Prodali su više od 100 milijuna ploča diljem svijeta, što ih čini jednim od najprodavanijih američkih rock bendova. Imali su više od 2700 koncerata u više od 50 zemalja za više od 34 milijuna obožavatelja, a 2011. nastupili su na stadionu Maksimir u Zagrebu. Bon Jovi je 2006. primljen u Glazbenu kuću slavnih Ujedinjenog Kraljevstva, a 2018. u američku Kuću slavnih rock and rolla.

Samsung Charity Gala - New York | Foto: Dennis Van Tine/Press Association/PIXSELL

Osim glazbene karijere, Jon Bon Jovi ostvario je i glumačku. Pojavio se u serijama poput 'Seks i grad' i 'Ally McBeal' te u filmovima 'Little City', 'Moonlight and Valentino'... Jonu cvjeta i na ljubavnu planu. Od 1989. godine u braku je s Dorotheom Hurley. Priznao je da je njihov brak izdržao 34 godine samo zato što je njegova supruga bila strpljiva s njim i tolerirala je njegove afere.

- Radi se o tome da nikada ne lažeš o tome da si svetac, ali da ne budeš tolika budala da si zaje*eš obiteljski život - rekao je te dodao da je jako sretan što su zajedno odrasli. Upoznali su se 1980. u srednjoj školi u New Jerseyju. Dorothea je pomogla Jonu na satu povijesti, odnosno dala mu je da prepiše od nje na testu.

- Osjetio sam privlačnost prema njoj čim sam ju vidio - ispričao je pjevač prije nekoliko godina. Danas imaju četvero djece, Jesseja (29), Jakea (21), Romea (20) i Stephanie (30).

Foto: EDUARDO MUNOZ

Dorothea je bila uz njega u najtežim trenucima, dok se 1986. borio s depresijom.

- Dorothea je uvijek bila moj oslonac, čuvala mi je leđa i držala na okupu našu obitelj - istaknuo je ranije pjevač.