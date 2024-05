Bon Jovi otkrio detalje svadbe svog sina i zvijezde 'Stranger Thingsa': 'Bila je prekrasna...'

Millie Bobby Brown (20) i Jake Bongiovi (22) vjenčali su se proteklog vikenda. Zvijezda serije "Stranger Things", poznata po ulozi Eleven, udala se za sina poznatog glazbenika Jona Bon Jovija nakon dvogodišnje veze. Jon Bon Jovi (62), otac mladoženje, podijelio je nekoliko detalja o ceremoniji.

Salute to Freedom Gala at the Intrepid Sea, Air & Space Museum in New York | Foto: EDUARDO MUNOZ

- Sjajni su, apsolutno su fantastični - otkrio je slavni glazbenik za BBC-jevu emisiju 'The One Show' i dodao:

- Bilo je to vrlo malo, obiteljsko vjenčanje i mladenka je izgledala prekrasno i Jake je presretan.

Izvori su ranije naveli kako je par odlučio održati skromnu i romantičnu ceremoniju kojoj su prisustvovali najbliži članovi obitelji te da novopečeni supružnici imaju u planu veću proslavu krajem godine.

- Planiraju veću ceremoniju u SAD-u kasnije ove godine, ali sada su se legalno vjenčali i obavili svu papirologiju - rekao je izvor za The Sun. Tog dana par je viđen u Hamptonsu i nosili su prstenje.

Foto: Instagram/Millie Bobby Brown

Početkom travnja ove godine objavljeno je da su se Millie i Jake zaručili. Par je zajedno od 2022. godine, a prije toga su bili prijatelji.