Bonaventura o 'MasterChefu' i odnosima: 'To nije fer, svatko je imao priliku za pokazati se...'

U proteklom periodu je za natjecatelje 'MasterChefa' bilo prilično turbulentno. Posljednji je iz natjecanja ispao Ivo Kežić, a prije njega Bonaventura Žagar. No nije bilo samo ispadanja jer se u natjecanje vratio Ante Vukadin, koji je ispao prvi i to nakon što mu je žiri našao kost u ribi.

U toj napetoj epizodi, za povratak su se natjecala još dva kandidata, Petar koji je ispao nedavno, te Sead kojeg je koštao izazov u paru prije koji mjesec. Istovremeno, među onima koji su u ovom kulinarskom natjecanju već 'kuhani i pečeni', odvijala se mala drama u nominacijama. U izazovu koji mu je prethodio mjesta su zamijenili Ivo i Bonaventura, zbog čega je Ivo, u zadnjih nekoliko minuta, završio u timu koji je lošije odradio zadatak. Samim time se našao i u stres testu...

Foto: Nova TV

Žiri je dopustio da tim spasi Ivu i nominira Bonaventuru koji je naposljetku i ispao iz natjecanja.

- Smatram da sam dao najbolje od sebe u tom stres testu za plave i za crvene, koliko sam mogao. Nažalost, moj brudet/ragu u plavom timu nije ispao kako treba te sam, spletom okolnosti, opet vraćen u plavi tim na nominacijama na koje u tom trenu nisam bio psihički spreman, no odgovornost se morala preuzeti - priča nam Bonaventura.

- Sve dalje nakon samih nominacija je bilo isključivo moja greška, što zbog stresa i nervoze zbog prethodnih događanja, što zbog same težine zadatka - kaže.

Prije nego je otišao u nominacije, Bonaventura je otkrio da su mu ponudili da se zamijeni s Ivom, što je on odbio. Pa iako je nekima to možda zazvučalo kao prekid novog prijateljstva, on nam govori kako na setu i snimanju nije bilo 'nikakvog zla' te da njihov odnos nisu mogle narušiti ni te nominacije.

Foto: NOVA TV

- Sve je to igra i mi smo toga bili svjesni - objašnjava. A što se tiče odnosa s drugim natjecateljima, Bonaventura objašnjava da su oni na samom početku bili odlični, no s vremenom se ljudi upuste...

- Čudno bi bilo da smo si svi karakterno potpuno sjeli. Kako je show odmicao, i u kući nas je ostajalo sve manje, atmosfera je bila sve intimnija i stekneš prijatelje i iskustva za cijeli život. To je bit svega - kaže. A nakon njegovog odlaska, u kući je ostao isti broj ljudi jer se u natjecanje vratio Ante Vukadin.

- Njegov povratak je mnoge razveselio, ali smatram da je Ante inteligentan momak koji shvaća kako je dobio drugu priliku koju će morati dobro iskoristiti, a velika mu je konkurencija u kući i uhodana ekipa koja ima više iskustva od njega što se tiče samog snimanja i svakodnevnog kuhanja. Smatram da nije fer jer svako je imao svoju priliku za pokazati se, ali eto, Ante stvarno nije imao sreće pa mislim da će imati težak zadatak opravdati povratak - objašnjava Bonaventura.

Njegov favorit za pobjedu ove godine je Gano.

- Mislim da je on jedini kandidat koji živi tu kuhinju i istinski uživa u kreacijama svojih jela... Ima najviše znanja i mislim da, ako ostane smiren, može jako daleko dogurati. Za mene su svi koji su ostali u kući pobjednici - kaže.

Foto: NOVA TV

Za svoje putovanje u 'MasterChefu', Bonaventura kaže da je bilo prepuno pomiješanih emocija, no da je jako ponosan na vlastiti plasman i sve uspomene koje će mu ostati. Nažalost, presudilo mu je jelo chefa Saše Begana.

- Bila mi je to iznimna čast raditi jer osobno poznajem čovjeka i htio sam ostaviti što bolji dojam, ali eto, ništa u životu ne ide po planu. No dao sam sve od sebe - kaže Bonaventura koji će nakon natjecanja 'nastaviti u ovom ritmu'.

- Ogromna mi je želja za usvajanjem znanja i za dokazivanjem. Nadam se da će mi se trud isplatiti kroz nekoliko godina i da ću svojim radom uspjeti doći do zacrtanih ciljeva. Sad se treba malo odmoriti, ali ne previše - zaključuje.