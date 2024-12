Ivo Kežić napustio MasterChef: 'Jako sam ponosan na sebe...'

Napeta večer u 'MasterChefu' donijela je uzbudljivi okršaj između Ive Kežića i Sergia Davida Varela Ramireza, nakon kojeg je emisija ostala bez još jednog natjecatelja. Show je napustio Ivo, a njegov je tanjur naišao na kritike chefa Aleksandra Kerekeša čije su jelo replicirali, dok je Sergio, unatoč vlastitim izazovima, uspio osvojiti naklonost žirija.

Ivo je s ponosom prihvatio ispadanje, ističući kako je iskustvo u MasterChefu za njega već velika pobjeda. Sergio nastavlja borbu prema MasterChef peharu, a gledatelje očekuju novi izazovi i nezaboravni trenuci u sljedećim epizodama!

Foto: NOVA TV

U središtu MasterChefa našli su se kandidati Ivo Kežić i Sergio David Varela Ramirez koji su pred strogim chefom Aleksandrom Kerekešom testirali svoje kuharske vještine. Njihova strast prema kuhanju, ali i natjecateljski duh, bili su glavni sastojci ove napete večeri.

Foto: NOVA TV

Chef Aleksandar nije štedio savjete, ali ni kritike. Nakon što je kušao Ivin tanjur, istaknuo je:

- Stavio si previše ulja, potpuno je prekrio umak i nisam osjetio okus koji sam očekivao.

Savjetovao je Ivi da se više fokusira i sluša upute, što je Ivo primio s karakterističnim sportskim žarom.

- To je sportski duh u meni jer želim biti sve bolji i bolji. Ako netko trči ispred mene, uvijek ga želim prestići i stati ispred njega - rekao je Ivo, objašnjavajući svoju motivaciju.

Foto: NOVA TV

Sergio je, unatoč kritikama o prerijetkoj emulziji, bio bolji u replici zadanog jela.

- Emulzija se nije mogla razlikovati od umaka - napomenuo mu je chef Aleksandar. No Sergiev tanjur pokazao se uspješnijim i u očima gosta chefa i članova žirija – Stjepana Vukadina, Maria Mihelja i Gorana Kočiša.

Foto: NOVA TV

Sergio je zasluženo pobijedio, a Ivo nije krio ponos na svoj trud i iskustvo stečeno u MasterChefu:

- Jako sam ponosan na sebe jer stao sam pred žiri čistog obraza i uzdignute glave, i to mi je pobjeda. Čim uđem u kuhinju osjećam se jako dobro i ispunjeno. Mislim da sam jedini kandidat koji je pisao dnevnik svaki dan i jako mi je drago da sam to odlučio raditi. To je dnevnik ispunjen srećom i ljubavi.

Foto: NOVA TV

Nakon ove nezaboravne avanture, Ivo se vraća svojoj zaručnici, obitelji i prijateljima, dok Sergio nastavlja natjecanje, spreman za nove izazove. Ostaje nam vidjeti hoće li njegova kreativnost i tehnika izdržati pritisak sljedećih izazova.