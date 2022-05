Bono Vox ga zovu zbog slušnog aparata, ženu je upoznao s 15, a mamu izgubio kao tinejdžer

Zvijezda popularnog irskog sastava U2, Bono Vox danas puni 62 godine. Rođen je 10. svibnja 1960. kao Paul David Hewson, a djetinjstvo je proveo u sjevernom dijelu Dublina. Kad je imao 14 godina, preminula mu je majka, što je po mnogima utjecalo na njegov kasniji život.

Pohađao je srednju školu Mount Temple u Clontarfu gdje je mnogo vremena provodio s kolegama. Tijekom tog druženja, dječacima je bilo zabavno davati jedan drugome nadimke pa je Bono svoj dobio po dućanu 'Bonavox' sa slušnim aparatima u ulici Talbot u Dublinu. Nadimak mu je dao prijatelj Guggu, ponajviše zbog toga što je Bono pjevao tako glasno da se činilo da je gluh.

Sredinom 70-ih javio se na oglas Larryja Mullena koji je tražio članove za bend. Zatim je s Daveom Evansom, Adamom Claytonom i Dickom Evansom osnovao bend 'Feedback' koji je kasnije postao U2. U početku su izvodili tuđe pjesme, no kasnije su se prebacili na svoje pa se Bono posvetio pjevanju i pisanju pjesama. S vremenom su postali jedan od najslušanijih bendova i porušili su brojne rekorde.

Od studijskih albuma, svakako treba izdvojiti 'Under A Blood Red Sky', 'Achtung Baby', 'Zooropa', 'How to Dismantle An Atomic Bomb'... Od kompilacija tu je 'Wild Awake in America', 'The Best of 1980-1990'...

Što se tiče njegovog privatnog života, glazbenik se oženio s Alison Hewson 21. kolovoza 1982. Njemu je bilo 22, a njoj 21 godina. Bonov kum je bio basist U2 Adam Clayton. U braku su dobili dvije kćeri, Jordan i Eve te dva sina, Johna i Elijaha.

- Naš je brak uspio jer se sviđamo jedno drugome, mnogo razgovaramo i strastveni smo oko svojih poslova. Dozvoljavamo si da svatko ide za svojim snovima - kaže ovaj bračni par.

Upoznali su se kada je njemu bilo 15, a njoj 14 godina te su i dalje zajedno. On se zaljubio odmah, ali Alison baš i ne.

- Morao sam se jako potruditi - priznao je glazbenik jednom prilikom.

Veliki je humanitarac, koji je nakon ruske invazije na Ukrajinu pozivao ljude na pomoć pogođenima u ratu. Ovih je dana pohvalio ukrajinsku borbu za slobodu tijekom nastupa na stanici metroa u centru Kijeva, gdje je frontmen popularne grupe pjevao i molio za mir.

