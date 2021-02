Svečana dodjela filmskih nagrada Zlatni globus rezervirana je ove godine za 28. veljače. Vikend je to koji je isprva bio predviđen za dodjelu Oscara, ali najvažnija filmska večer u godini pomaknuta je na 25. travnja zbog pandemije koronavirusa. Zlatni globusi u pravilu su dobar indikator odnosa snaga ponajboljih filmova u godini prije dodjele najprestižnijih zlatnih kipića, a ni ova godina u tom smislu ne bi trebala biti iznimka.

Među filmovima najviše nominacija, njih šest, skupio je dugoiščekivani film 'Mank' kultnog redatelja Davida Finchera. On nije podilazio publici. Snimio je težak, crno-bijeli film, koji govori o životu Hermana J. Mankiewicza, osebujnoga koautora scenarija za 'Građanina Kanea', a koji bi kod gledatelja mogao imati puno manje uspjeha nego li kod kritike. Britanski glumački veteran Gary Oldman u filmu je ostvario je još jednu respektabilnu ulogu u svojoj bogatoj karijeri, no film iako ima najviše nominacija, u glavnim kategorijama ipak nije favorit za pobjedu. Amanda Seyfried trebala bi mu donijeti kakvu takvu satisfakciju pobjedom u kategoriji najbolje sporedne glumice u drami. Zanimljivo, konkurencija joj je i Helena Zengel (12), najmlađa glumica u povijesti nominirana za statuu, u filmu 'News of the World', gdje igra uz Toma Hanksa.

U najvažnijoj kategoriji, onoj za najbolji film u kategoriji drame, konkurenti 'Manku' su 'Djevojka koja obećava (Promising Young Woman)', 'The Trial of the Chicago 7', 'The Father' i 'Nomadland'. Ovogodišnja dodjela povijesna je i po tome što su tri redateljice nominirane za najbolju režiju filma, a samo dva muškarca. Ranije nezabilježen slučaj na dodjelama nagrada. Regina King režirala je hvaljeni film 'One Night in Miami', Emerald Fennell do nominacije za kipić stigla je režijom 'Djevojka koja obećava (Promising Young Woman)', a kineska filmašica Chloe Zhao snimila je fantastični igrani film 'Nomadland', koji je ujedno i najveći favorit po kladionicama. Kako za Zlatne globuse, tako potencijalno i za najbolji film na Oscarima.

'Nomadland' bi redateljici Chloe Zhao morao donijeti Oscara za najbolju režiju, a u slučaju glavne glumice, sjajne Frances McDormand, borba bi ipak trebala biti puno ujednačenija. Carey Mulligan blagi ja favorit za najbolju žensku glavnu ulogu u drami, a u borbu bi se mogla umiješati i Viola Davis ulogom u filmu 'Ma Rainey's Black Bottom'. U spomenutom filmu Davis je igrala s pokojnim Chadwickom Bosemanom, koji će gotovo sigurno za svoju rolu posthumno dobiti Zlatni globus. Sve drugo bila bi prvorazredna senzacija, tvrde kladionice, ali nalaže i zdrav razum.

Iako kod kritike nije prošao bajno, novi Borat komičara Sache Barona Cohena ipak je prepoznatljiv i popularan projekt, kojeg je ponovno gledao cijeli svijet i sasvim sigurno u kategoriji komedije i mjuzikla neće proći bez nagrada. 'Borat Subsequent Moviefilm' favorit je ispred mjuzikla 'Hamilton', a nagrade se smiješe i glavnim glumcima iz filma. Mariji Bakalovoj te naravno Baronu Cohenu. Zanimljivo, on je ove godine nominiran u još jednom uratku. Komičarsku stranu zatomio je u filmu 'The Trial of the Chicago 7' te nas podsjetio da zna i glumiti. Kad baš mora. Ipak, u kategoriji najbolje sporedne muške uloge u drami favorit je Daniel Kaluuya za ulogu u 'Judas and the Black Messiah'. Za najbolji strani film izraziti favorit je sjajni nezavisni film 'Minari' redatelja Leeja Isaaca Chunga, a u kategoriji animiranog filma favorit je 'Duša' (Soul), kojeg su u protekloj godini zavoljeli i djeca i odrasli.

No ove je godine puno više polemika oko nominacija proizašlo iz izbornih lista za najbolje serije. Zamjera se žiriju kako su honorirali neinventivne i predvidljive projekte nauštrb nekoliko redom hvaljenih serija, koje je koštalo vjerojatno najviše to što se ne uklapaju u mainstream TV žanrove. Prije svega se to odnosi na sjajnu HBO-ovu 'Mogu te uništiti'. Za razliku od nje, 'Emily in Paris' nominirana je za seriju godine u kategoriji mjuzikla ili komedije. Nešto što fanovi nisu mogli progutati s obzirom na to da se u slučaju 'kontroverzne' Emily zaista radi o krajnje površnoj seriji, prepunoj klišeja, koja je pažnju vjerojatno zaradila samo zbog tvorca Darrena Stara ('Seks i grad') i Netflixovog jakog marketinga. Glumica Lily Collins, koja glumi Emily, dobila je i nominaciju za najbolju izvedbu u TV seriji (mjuziklu ili komediji).

U kategoriji za najbolju dramsku TV seriju nominirane su 'Kruna', 'Lovecraft Country', 'The Mandalorian', 'Ozark' i 'Ratched', a odlična serija o britanskoj kraljevskoj obitelji ujedno i predvodi serije s čak šest nominacija. Posljednja sezona humoristične serije 'Schitt’s Creek' pomela je konkurenciju na Emmyjima, no ove godine očekuje se da bi nešto slično trebala napraviti baš 'Kruna' na Zlatnim globusima. Riječ je o Netflixovom iznimno ambicioznom projektu i jednoj od najskupljih serija ikada snimljenih. Glavni je favorit za najbolju seriju, Gillian Anderson trebala bi dobiti priznanje za sjajno odrađenu ulogu Margaret Thatcher, a kladionice sugeriraju kako je u kategoriji najbolje glavne glumice u drami samo pitanje hoće li ona ponovno pripasti Oliviji Colman (kraljica Elizabeta) ili mladoj Emmi Corrin (princeza Diana).

Catherine O'Hara trebala bi dobiti Zlatni globus za najbolju žensku ulogu u komediji, a već spomenuta serija 'Schitt’s Creek' i dalje ja favorit u svojoj kategoriji, no 'Ted Lasso' nije bez šansi. Simpatična serija o treneru američkog nogometa (football) koji u Velikoj Britaniji ni kriv ni dužan preuzima ulogu nogometnog trenera (soccer) fiktivnog premierligaškog kluba najveća je uzdanica Apple TV-a. Jason Sudeikis u toj je seriji favorit za najbolju glavnu mušku ulogu u kategoriji komedije, dok je za dramu favorit ponovno Jason Bateman u napetoj Netflixovoj seriji 'Ozark'.

POGLEDAJTE TRAILER SERIJE 'DAMIN GAMBIT':

Godinu je svakako obilježila i Netflixova serija 'Damin gambit', koja je uspjela u naizgled nemogućem - učinila je šah zanimljivim milijunima ljudi u 2020. godini. Favorit je u kategoriji mini-serije, a nagradu bi za svoju glavnu rolu morala dobiti Anya Taylor-Joy. Prekaljeni holivudski glumac Mark Ruffalo favorit je u muškoj kategoriji za ulogu u mini-seriji 'Istina o mom bratu' (I Know This Much Is True). U konačnici, Netflix je pokupio čak 42 nominacije, više nego ostatak konkurencije zajedno i ponovno se pokazao kao najuspješnija streaming platforma i tvornica prvenstveno TV hitova. U nedjelju bi to na dodjeli Zlatnih globusa trebao i potvrditi.