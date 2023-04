Borba za ostavštinu: Vidojeva bivša žena i svekar Miša žele Nikolini uzeti i kuću u Zagrebu

Jutro nakon što je iznenada preminuo Vidoje Ristović 8. svibnja prošle godine, u beogradski stan koji je povjesničar umjetnosti dijelio s Nikolinom Pišek (47), s kojom je u braku bio deset godina, ušao je Vidojev otac Viktor. Policijski djelatnici, kako doznajemo, predali su mu ključeve stana kao članu obitelji. On je te ključeve, rekla je poslije Nikolina, 'prisvojio'. I pravdao se raznim isprikama zašto ona ne bi dolazila u stan i njime se koristila. Prvo joj je rekao, prisjeća se Pišek, da stanom navodno ordiniraju policajci koji istražuju okolnosti Vidojeve smrti.

- Jednom je pričao o nekakvoj ovrsi, zbog koje mi je branio ući u stan, a onda je tražio od mene da poštujem običaj koji mi je objasnio da on poštuje, pa da u stan ne ulazimo 40 dana od smrti mojeg supruga.

Poslije sam shvatila da je to sve bila laž - kaže nam Nikolina.

Posljednja godina za nju se pokazala veoma teška i mučna, vodi sedam sudskih sporova koji su izravno i u sjeni povezani s njezinim svekrom, koji se u javnosti predstavlja nadimkom Miša Grof. Svako malo javno vrijeđa Nikolinu, iznosi teške optužbe na njezin račun. U Beogradu je na glasu kao imućan i moćan. Bavi se, kažu u gradu, preprodajom vrijednih starina i umjetnina, za koje malo tko razumije kako dođu baš u njegove ruke. Istodobno, kad istupa u medije i 'puca' po Nikolini, Miša Grof ni riječju ne spominje sudski postupak u kojem je optužen da je okrao svoju snahu i unuku. Naime, toga dana kad je Vidoje preminuo, Nikolina te njezina i Vidojeva maloljetna kći nisu spavale u stanu u kojemu su kao obitelj živjeli dok su boravili u Beogradu. Pišek tvrdi kako malena do danas nije ponijela iz tog stana ni igračke, a ona niti obiteljske fotografije. Miša Grof posljednji je imao pristup tom stanu. On u medijima, očekivano, priča suprotnu priču. U zadnjem istupu rekao je kako ne samo da nije čovjek koji je u stanju izbaciti iz stana svoju unuku nego da ni uličnu mačku ne bi izbacio. Ali kad mu spomenu suprugu pokojnog sina, Nikolinu, mijenja intonaciju te sipa prostote i uvrede. Čak joj proziva i vrijeđa prijatelje s kojima se sve 'donedavno', kad bi se zatekao u Vidojevu i Nikolininu društvu, rado družio i zbližavao.

- Nakon smrti supruga počela sam dobivati napadaje panike. I oni proizlaze iz neizvjesnosti koja je uvjetovana nekim ‘dalekim’ i bliskijim faktorima. Ispada da sam ipak sad, zbog svih tih okolnosti u realnom strahu za budućnost svoje kćeri i pokušavam živjeti u trenutku. Glupo je ignorirati budućnost, a glupo je i biti blokiran tim strahom i ne prepustiti se životu - kaže Pišek.

S Vidojevom bivšom suprugom Lanom Nikolina također vodi tri postupka na sudu. Pišek objašnjava kako i iza njih stoji Grof jer je do ljeta prošle godine imala više-manje korektan odnos s kćeri i suprugom iz Vidojeva prvog braka. Lana je Nikolini, barem deklarativno, pružala podršku u trenucima obiteljske tragedije i netom nakon nje. No kad je 'deda' Miša krenuo osporavati imovinu, i Vidojeva bivša supruga uključila se u priču te blokirala promet Nikolininom imovinom koju je stekla u braku s Vidojem.

- Jedan taj predmet presuđen je u moju korist, a drugi je još u procesu - kratko je komentirala Nikolina ne želeći iznositi previše detalja.

Televizijska voditeljica, koja je ove sezone publiku šarmirala kao prepoznatljivo lice RTL-ova showa 'Masked Singer' kaže kako ne može reći da potpuno vjeruje u pravdu, ali želi vjerovati u pravosuđe. Velik joj stres predstavlja cijela situacija, nerijetko želi odustati od svega jer sedam paralelnih procesa koji su povezani s borbom za nasljeđe umaraju i stvaraju stres. Ostala je bez voljene osobe, bez supruga, svog oslonca i partnera. A odgoj maloljetne kćeri iziskuje svaki dan snagu i posvećenost kako bi malena trpjela minimalne traume zbog gubitka oca. Uz to, 'normalno', komentara sa svih strana ne nedostaje. Bez obzira na to što je Nikolina već relativno dugo prisutna u javnosti, pa je na neki način i naučila nositi se s komentarima svih vrsta 'hejtera', razvlačenje njezina imena dok se pije kavica uz komentare 'sponzoruša', 'šta ona ima kome uzimati' i sl., dežurnih dušobrižnika nije nešto na što se čovjek tek tako navikne. - Takve priče uglavnom dolaze od ljudi koji ne poznaju i ne razumiju elementarne zakone. Pazite, pa ne borim se ja za nešto s čim moj suprug nije imao veze ili za nešto što bi eventualno moj suprug dobio od svoje bivše žene ili od svojeg oca. Ja isključivo tražim ono što sam stekla i što sam gradila s Vidojem u našem deset godina dugom braku - objašnjava Nikolina.

Uza sve probleme na koje nailazi, jasno, nije joj nimalo lako niti isfinancirati sve te sudske postupke. Ne želi nam govoriti o detaljima, razumljivo, ali kaže da nekako uspijeva.

Pišek je morala sama završavati radove na kući koju je pomno uređivala sa suprugom kao njihov zagrebački dom. Prostrana vila u podsljemenskoj zoni bila je njihov odabir kad je bračni par odlučio kćer upisati u vrtić i školu u Zagrebu, a ne u Beogradu. No zbog mnogih tehničkih previda u veljači 2021. Nikolina i kćerkica otrovale su se zbog curenja plina, do kojeg je došlo zbog neispravnih instalacija koje im je jedna zagrebačka tvrtka postavljala u obnovi kuće. Nitko od izvođača radova nikad nije preuzeo odgovornost za to. Ipak, Nikolina je odlučila taj projekt završiti sama i dovesti ga do kraja vlastitim sredstvima. I oko te kuće obitelj pokojnog supruga pravi joj probleme, odnosno pokušavaju joj osporiti pravo na kuću. Unatoč tomu, Pišek je upisana kao jedina vlasnica nekretnine.

