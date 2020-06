Borila se s Hanom za Gorana, a sad opet ljubi? 'Postoji netko tu'

<p>Zagrepčanka<strong> Iva Runjanin </strong>(30) u prvoj sezoni hrvatske inačice 'Gospodina Savršenog' borila se za srce <strong>Gorana Jureneca </strong>(39) s još 18 drugih djevojaka. Do posljednjeg trenutka slovila je za pobjednicu showa, no na kraju se ipak odlučio za <strong>Hanu Rodić</strong> (23). </p><p>- Moj život se od sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom' i nije znatno promijenio, ali promijenila sam se ja kao osoba. Svako iskustvo ostavi trag, promijeni te i pomaže u osobnom razvoju. Tako i gledam na cijelo svoje iskustvo sudjelovanja u showu. A kad sve zbrojiš i oduzmeš, to je zapravo i najveće bogatstvo - rekla je Iva za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3831636/iva-iz-gospodina-savrsenog-otkrila-da-osjeca-leptirice-u-trbuhu-netko-je-u-mojoj-blizini-netko-kome-bih-voljela-dati-sansu/" target="_blank">RTL</a>. Dodala je kako se u taj show ne bi više prijavila, jer ga je prerasla. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Iva: 'Zbor razuma nisam s Goranom'</strong></p><p>Sada zna što želi, a što ne želi, jer je, tvrdi, prošla te godine. </p><p>- To znatno usporava proces pronalaska prave osobe. Netko je u mojoj blizini, netko kome bih voljela dati šansu, ali vidjet ćemo kako će se stvari posložiti, ne volim forsirati - priznala je Runjanin. </p><p>No, smatra da ne treba žaliti ni za čime u životu, pa tako gleda i na sudjelovanje u showu.</p><p>- Ono što radim u životu, iza toga i stojim, bilo to ispravno ili pogrešno, ali u tom se trenutku za mene činilo jedino pravilno - dodala je.</p><p>Nakon izlaska iz showa Iva je počela graditi karijeru u marketingu. Za sebe kaže kako je elokventna i komunikativna osoba te svoj posao obavlja sa strašću. No, pandemija korona virusa utjecala je na to polje njezinog života pa je trenutno nezaposlena. </p><p>- Ali to sam vrijeme iskoristila i zajedno s još tri žene osmislila predivan projekt, Electric RoadTrip Powered byWomen koji želi podići svijest o važnosti zelenih tehnologija, održivih resursa, istaknuti važnost prisutnosti žena u e-mobilty industriji te također promovirati istinsku ljubav prema inovacijama i pomicanju granica svijesti kod ljudi - zaključila je Iva. </p><p> </p><p> </p><p> </p>