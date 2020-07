Borila se s Hanom za Gorana, a sada zavodi na plaži: 'Bomba si'

Zagrepčanka se nakon izlaska iz showa 'Gospodin Savršeni' posvetila karijeri. Priznaje kako ju je show pomalo promijenio, a nedavno je otkrila kako postoji netko novi, ali ne želi forsirati. Za to vrijeme uživa na plaži

<p>Zagrepčanka<strong> Iva Runjanin </strong>(30) u prvoj sezoni hrvatske inačice 'Gospodina Savršenog' borila se za srce <strong>Gorana Jureneca </strong>(39) s još 18 drugih djevojaka. Ona je do posljednjeg trenutka slovila kao pobjednica showa, no Goran se na kraju ipak odlučio za <strong>Hanu Rodić</strong> (23). </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Goranom Jurenecom</strong></p><p>Nedavno je priznala kako sada postoji netko u njezinom životu kome bi željela dati šansu, ali ne želi ništa forsirati. A u međuvremenu, solira na moru i uživa u suncu.</p><p>- Život uzme, more vrati. Samo da mi je sunca i mora - napisala je Iva na Instagramu. </p><p>Trenutačno je na otoku Murteru, gdje je 'opalila' nekoliko fotografija u kupaćem kostimu. Pokazala je zavidnu liniju, a njezini su je pratitelji pohvalili na račun njezina izgleda.</p><p>- Jako si zgodna, kidaš. Baš si prava bomba - pisali su joj.</p><p>Ako je suditi prema objavama na društvenim mrežama, Iva je trenutačno na moru s prijateljicom. Uživaju u kupanju, sunčanju i dobroj hrani.</p><p>Iva je nakon izlaska iz showa 'Gospodin Savršeni' počela graditi karijeru u marketingu. Za sebe kaže kako je elokventna i komunikativna osoba te svoj posao obavlja sa strašću. No, jednom je prilikom priznala kako ju je sudjelovanje u showu ipak promijenilo.</p><p>- Svako iskustvo ostavi trag, promijeni te i pomaže u osobnom razvoju. Tako i gledam na cijelo svoje iskustvo sudjelovanja u showu. A kad sve zbrojiš i oduzmeš, to je zapravo i najveće bogatstvo - rekla je Iva za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3831636/iva-iz-gospodina-savrsenog-otkrila-da-osjeca-leptirice-u-trbuhu-netko-je-u-mojoj-blizini-netko-kome-bih-voljela-dati-sansu/" target="_blank">RTL</a>. Dodala je kako se u taj show ne bi više prijavila, jer ga je prerasla. </p><p> </p><p> </p><p> </p>