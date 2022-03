Boris Rogoznica zapjevao bez cenzure i progovorio: 'Ovo je moja priča, iskren sam do srži'

Jedan od onih glazbenika koji se nije bojao pokazati najiskrenije emocije u svojim pjesmama je Boris Rogoznica. Ovog puta pokazao je dio sebe u glazbenoj priči bez cenzure, novom singlu 'Vjetar'.

- Kada bi me netko upitao da opišem sebe u nekoliko riječi, jednostavno bih mu pustio ovu pjesmu 'Vjetar'. To sam ja, moja priča bez cenzure na jedan direktan i iskren način do srži - kazao je Boris.

Boris je kantautor većine svojih pjesama, među kojima je i zadnji singl 'Sad i zauvijek'. Ne čudi zato da se Boris i ovoga puta odvažio staviti pečat na glazbu i tekst nove skladbe 'Vjetar', dok produkciju i aranžman potpisuje Jonas Gladnikoff.

Upravo za nju Boris kaže da je simbolika bijega od svakodnevice u čijoj mreži se svi ponekad uhvatimo i poželimo izbaviti.

- U ljudskoj je prirodi da želimo udovoljiti svima i da stvaramo obrasce ponašanja koji su nam ponekad i nesvjesno nametnuti. Ova pjesma simbolizira bijeg od tipične svakodnevice u kojoj stalno nešto "moramo", od situacija u kojima smo zarobljeni i izgubljeni - potvrdio je.

'Vjetar' je nešto malo drugačije od onoga na što smo navikli kada je njegov glazbeni izričaj u pitanju.

- Zvuk i atmosfera pjesme su ponešto drugačiji od onog što se od mene očekuje i zbog toga sam dodatno nestrpljiv i uzbuđen. Nekako vjerujem da će se publika pronaći u tekstu, no i u samoj pjesmi 'Vjetar', ali isto tako da će osjetiti iskrenu i sirovu emociju glazbe - zaključio je.

