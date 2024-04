Boris Svrtan: 'Tuđman je ostao s glumcima do 3 ujutro. Posebno ga se dojmila završna scena...'

Parlamentarni izbori sve su bliže, a kampanja u punom zamahu. Svašta se tu može čuti, a zahvaljujući photoshopu, i vidjeti. U ponedjeljak je u zagrebačkom Kazalištu Vidra bila premijera predstave "Tvrda kohabitacija", koja govori o odnosu Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, a ponešto i o njima samima. Daleko je to od prve predstave "s političarima".

'Spika na spiku'

Led je probila hit predstava "Spika na spiku". Autor je Boris Svrtan, a on i Dražen Kühn glumili su Josipa Broza Tita i Franju Tuđmana...

- Već sam ranije glumio u Kerempuhu u predstavi "Pišem ti pismo da skupa više nismo", onda je došao rat i malo sam to zaoštrio, u smislu obrambenih poruka - prisjeća se Svrtan.

Nije bio "zelen", ali ipak je bio na početku karijere. Uslijedili su pregovori oko honorara, što s tadašnjim direktorom kazališta Duškom Ljuštinom nije bilo baš lako.

- Tražio sam honorar od 120 tadašnjih maraka, a on mi je rekao da ne mogu toliko tražiti jer Pero Kvrgić ima 100. Uzvratio sam mu da ako ću imati pet otvorenih aplauza na mom zadnjem monologu, dobivam 120, a ako je samo jedan aplauz, neka mi plati koliko misli da treba - otkrio nam je Svrtan pa nastavio:

- Bilo ih je sedam! Poslije mi je Duško rekao da ga nitko u životu nije tako 'izigrao'.

Pritiske nisu osjećali. Radili su predstavu koja je od premijere punila sve dvorane.

- Nikakvog straha nije bilo. Moja ideja od početka bila je 'Commedia dell'arte'. Politika je svojevrsni teatar, a baš teatar satirom može ukazati na neke stvari. Prije svega da je svaki čovjek smrtan i ako precijeni svoju političku ulogu, može ga čekati Molierovska opomena, kada Don Juana spali grom - dodaje Svrtan.

Nevenka se smijala

Naravno da je na nju želio doći i Franjo Tuđman. U "izvidnicu" je poslao čovjeka od povjerenja: Gojka Šuška, ministra obrane.

- Da, došao je i rekao mi: 'Predsjednik bi doša, ali da ga niko ne pripozna'. Odgovorio sam mu neka mu stave velike naočale i šešir, kakav je prikazan i u predstavi. A tako je i bilo. Na prezime nekoga iz Ureda predsjednika uzeli su devet ulaznica i došli na predstavu - kaže nam Svrtan.

Neki koji su sjedili u blizini predsjednika i njegove svite kažu da se kći Nevenka smijala cijelo vrijeme, a da ju je u jednom času Tuđman upitao 'Jesam li zaista tako strog?', a ona mu je odgovorila 'Jesi, tata, jesi'. Poslije predstave prigovora nije bilo, barem na "Spika na spiku".

- Na to nije ništa rekao, ali jest kad sam mu indirektno rekao da sam glasao za Dražena Budišu. Zapravo, ispričao sam kako mi je tata rekao: 'Ti buš glasal za onog svog Budišu, a ja bum za svog Zagorca'. Tuđman mi je na to odgovorio kako je moj tata puno pametniji od mene, iskusniji i povijesno zreliji. I tada je okrenuo glavu od mene.

I, što je poslije bilo?

- Zagorski lukavo uzeo sam bocu viskija i pitao ga je li za još jednu čašicu - prisjetio se Svrtan.

Povijesno zbog Manolića

Priča se nastavlja, a Franju Tuđmana posebno se dojmila ta završna scena. Kasnije je tražio da se ona uvrsti u knjigu o njemu, a Svrtanu je rekao da je to povijesna scena. Objasnio mu je i zašto.

- Ispričao mi je tada da je to zbog Manolića. Oni su osamdesetih bili susjedi. Tuđman je u vrtu grabljao, a Manolić brao jabuke. Nakon nekog vremena upitao ga je Manolić na čemu je radio. Tuđman mu je odgovorio na programu jedne nove stranke. Joža je tada zatražio da ga vidi. Bivši predsjednik rekao je što je tada pomislio: 'Ovaj udbaš u penziji sigurno će me zaje....' No ipak sam mu ga dao' - prepričao je Svrtan razgovor s Tuđmanom pa nastavio:

- Za dva sata vratio se s Tuđmanovim programom i rekao mu da je genijalan. Uz dodatak da će mu on to prvi potpisati i: ‘Bez mene ti to neće uspjeti.’ Ostalo je naša poznata povijest, a ovo što imamo danas u politici je izvedenica tog mefistofeleskog ugovora - kaže Svrtan.

Tuđman je, kaže, volio ići u kazalište, često je bio na predstavama.

- Na nekom primanju sam mu prišao i rekao da mu preko veze mogu srediti ulaznice za 'Brezu'. Došao je i ansambl počastio vinom i štruklama - priča nam glumac.

Predstava je bila najgledanija. U prvoj sezoni imali su 208 izvedbi, često su igrali i dvije na dan.

- Tada smo imali više gledatelja nego Dinamo. Igrali smo stalno, i po sportskim dvoranama. I tapkaroši su došli na svoje, mislim da su oni zarađivali tada više od nas - rekao je autor predstave.

“Tvrdu kohabitaciju", predstavu koja govori o odnosu Milanovića i Plenkovića, još nije pogledao.

- Mislim da je tim dečkima danas puno teže nego nama tada. Pa danas svakodnevno na televiziji imate stand up, teško je to nadmašiti.

Duško Ljuština istaknuo je značaj predstave "Slikom na sliku".

- Apsolutno je kazališni fenomen s nekoliko aspekata. Prvo, predstava je sasvim jednog novog pristupa satiričko komediografskoj literaturi. Drugo: predstava je trebala izraziti satirički naboj. "Spika na spiku" je Borisa Svrtana uvela kao pisca u dramsku literaturu. Napisao je i "Spika 2", koja je drugačija po formi. Predstava je bila glumački, u artističkom smislu, na najvišem mogućem glumačkom nivou. Sjajno su to odradili Svrtan i Kühn - rekao nam je Ljuština.

Predstava je bila u 23 sata

I on se sjeća te večeri kada je došao Franjo. Bila je to, kaže nam, jedna od rijektih kada nije mislio otići do kazališta. No, nekim svojim kanalima došao je do informacija da bi se baš te večeri mogao uprizoriti i predsjednik.

- Namjerno je došao nenajavljeno, a došao je na onu izvedbu koju su igrali u 23 sata. Ja sam sasvim slučajno saznao da će doći. Kada sam te večeri došao do kazališta, vidio sam puno ljudi čudnih pogleda, svi u civilu, sve su nadgledali i promatrali, a tu i tamo njuškao bi i koji pas. Tada sam shvatio da je istina da dolazi - ispričao nam je Ljuština pa nastavio:

- Odgledao je sve, malo se bunio da nije baš tako, jer Kühn ga je na specifičan način igrao. Ali sve u svemu, bilo mu je drago, bio je zadovoljan. Tuđman je volio kazalište, prijateljevao je s kazalištarcima i bilo mu je drago što je odgledao tu predstavu. Ostao je s nama do 3 ili 3.30 ujutro. Jedino se njegova kći Nevenka dosta smijala i rekla mu da baš tako izgleda.

Ljuština smatra da teško danas neko djelo može polučiti uspjeh kao "Spika na spiku". Odigrana je 277 puta, a vidjelo ju je skoro 200.000 ljudi.

- Ona je darovala hrvatskom kazalištu novih 20.000 poklonika teatra. Došli su je pogledati ljudi koji nikad prije nisu bili u kazalištu, a ostali su vjerni, poslije sam ih sretao. Postali su poklonici kazališta. I još nešto: ta je predstava uvod u neke kasnije, bitno satirički jače predstave Kerempuha, za koje je Tuđman rekao da destabiliziraju državu, a to je prije svih 'Dobro došli u plavi pakao', u kojoj je tema ime Dinamo - rekao je Ljuština.

S tim, "škakljivim" temama nije imao problema.

- Moj je životni stav da je zadatak države, ministarstva i direktora kazališta da otvara prostor i omogućuje rad, da bude u funkciji mladih i talentiranih ljudi. Jedino na taj način ozbiljna umjetnost, ne samo kazališna, može uspjeti. Da tim ljudima omogućim da kreativno rade svoj posao - završio je Ljuština.