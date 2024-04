Redatelj 'Tvrde kohabitacije': 'Plenkovića i Milanovića smo zvali na premijeru. Nisu došli'

Puno zagrebačko kazalište Vidra, a predstava isprekidana smijehom i aplauzom. Bilo je tako u ponedjeljak navečer na premijeri predstave "Tvrda kohabitacija". Permanentni sukob Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića poslužio je kao predložak za djelo koje režira Dražen Krešić, a ideju su u tekst pretvorili Vid Barić i Filip Rutić.

U predstavi Zoc i Andrej zaglave u liftu, koji su došli otvoriti u Svetu Nedelju. Bude "Plenkošenku" u jednom času to pomalo priglupo, no kad čuje da dolazi i Andrej, izdaje naredbu: "Vozi tamo, pa ne može Milanović doći i raditi budalu od mene a da ja nisam prisutan". Dolaze oboje na otvorenje, ali dolazi i do neočekivanog obrata, oni imaju "klasičan" vokabular, ali lift nije toliko klasičan. Odvede ih kroz vrijeme, malo do kralja Tomislava, pa do Nikole Tesle, Marije Jurić Zagorke i Dive Grabovčeve... Oni se boje, uplašeni su i na sve načine se pokušaju izvući. "Imaš ideju, Zoc", upita Andrej, a ovaj odgovara "Pa znaš me, nemam"...

Foto: PATRIK IVAČIĆ

Tako se izvlače kod svih redom, uz njihove gafove koje smo vidjeli za vladavine, uz karikiranje stvarnosti, ali iza čega stoji sumorna istina. Ismijavaju u jednom dijelu svoja pusta obećanja. Tako su Mariji Jurić Zagorki obećali da će se Dinamov stadion nazvati prema njoj. Došli su na kraju do cilja jer tražili su "paket mjera", a u neočekivanom obratu narod ih dočeka kao nekakve proroke, spasitelje i oni se sretni počnu grliti.

Na predstavu koja govori o Zoranu Milanoviću i Andreju Plenkoviću, kao i o njihovu odnosu, a i karakteru, pogotovo kad se spominje Charles Michel, pozvat će i njih dvojicu, naravno, nakon izbora, sad su ipak zauzeti.

- Zvali smo ih, i službeno i neslužbeno, pa i preko medija. Možda je bio samo izaslanik predsjednika. Valjda im je bilo previše doći 'na slijepo'. No u Vidri smo opet 10. svibnja pa će imati još jednu priliku - rekao nam je redatelj Dražen Krešić pa nastavio:

- Pa nije toliko opasno, to je samo zabava i razonoda. Mislim da je reakcija publike bila dobra, dobili smo tri ili četiri puta otvoreni pljesak, tako da sam zadovoljan.