’Born To Run’ je prije 50 godina lansirao Brucea Springsteena među rock besmrtnike...

Povodom pedesete obljetnice albuma 'Born to Run', Bruce Springsteen objavio je nedavno prvo službeno izdanje studijske snimke iz 1975. godine 'Lonely Night in the Park'. Pjesma je prvi put dostupna u studijskoj kvaliteti, a u njoj Springsteen nastupa s The E Street Bandom.

'Lonely Night in the Park' nastala je tijekom legendarnih snimanja u Record Plant studiju, a ozbiljno se razmatrala za uvrštavanje na album 'Born to Run'. Upravo taj album lansirao je američkog pjevača u svjetski glazbeni vrh, a smatra se jednim od najboljih rock albuma ikada. Imao je tada 25 godina, nije mu bilo lako...

Foto: Profimedia

- Imao sam ugovor na tri albuma, i ako ovaj ne uspije, nije mi se dobro pisalo. Bio sam u velikim dugovima, u lošijoj poziciji nego kad sam počinjao od nule - ispričao je jednom Springsteen, te otkrio da je naslovna pjesma 'Born to Run' nastala zbog nečega što ej vidio na automobilu, ali se ne sjeća točno čega.

Radio je na njoj čak šest mjeseci, stigla je u vrijeme nakon Vijetnama i Watergatea, a trebala je nuditi optimizam. Izjavio je kako stanje u Americi nije bilo idealno.

- Osjećalo se kao da bi zemlja mogla krenuti jako po zlu - dodao je Springsteen. Razmišljao je kako je pjesma možda i posljednja šansa za njega, ali i za SAD. Sada, 50 godina nakon izdavanja, slavi lijepu godišnjicu, a novo izdanje je popraćeno izborom rijetkih fotografija iz snimanja naslovnice albuma "Born to Run" koje je ovjekovječio Eric Meola.

Foto: Profimedia