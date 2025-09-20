Obavijesti

Show

Komentari 1
THE BOSS

’Born To Run’ je prije 50 godina lansirao Brucea Springsteena među rock besmrtnike...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
’Born To Run’ je prije 50 godina lansirao Brucea Springsteena među rock besmrtnike...
4
Foto: Profimedia

Imao sam ugovor na tri albuma, i ako ovaj ne uspije, nije mi se dobro pisalo, rekao je Bruce Springsteen. Na kraju je ipak uspio

Povodom pedesete obljetnice albuma 'Born to Run', Bruce Springsteen objavio je nedavno prvo službeno izdanje studijske snimke iz 1975. godine 'Lonely Night in the Park'. Pjesma je prvi put dostupna u studijskoj kvaliteti, a u njoj Springsteen nastupa s The E Street Bandom.

STIŽE OVE GODINE Bruce Springsteen pohvalio je glumca koji će ga igrati u novom biografskom filmu: 'Sjajan je...'
Bruce Springsteen pohvalio je glumca koji će ga igrati u novom biografskom filmu: 'Sjajan je...'

'Lonely Night in the Park' nastala je tijekom legendarnih snimanja u Record Plant studiju, a ozbiljno se razmatrala za uvrštavanje na album 'Born to Run'. Upravo taj album lansirao je američkog pjevača u svjetski glazbeni vrh, a smatra se jednim od najboljih rock albuma ikada. Imao je tada 25 godina, nije mu bilo lako...

Foto: Profimedia

- Imao sam ugovor na tri albuma, i ako ovaj ne uspije, nije mi se dobro pisalo. Bio sam u velikim dugovima, u lošijoj poziciji nego kad sam počinjao od nule - ispričao je jednom Springsteen, te otkrio da je naslovna pjesma 'Born to Run' nastala zbog nečega što ej vidio na automobilu, ali se ne sjeća točno čega.

GLAZBENICI, GLUMCI, KOMIČARI... FOTO Ovo je devet najbogatijih slavnih ljudi na svijetu: Neki su 'teški' čak tri milijarde dolara
FOTO Ovo je devet najbogatijih slavnih ljudi na svijetu: Neki su 'teški' čak tri milijarde dolara

Radio je na njoj čak šest mjeseci, stigla je u vrijeme nakon Vijetnama i Watergatea, a trebala je nuditi optimizam. Izjavio je kako stanje u Americi nije bilo idealno.

- Osjećalo se kao da bi zemlja mogla krenuti jako po zlu - dodao je Springsteen. Razmišljao je kako je pjesma možda i posljednja šansa za njega, ali i za SAD. Sada, 50 godina nakon izdavanja, slavi lijepu godišnjicu, a novo izdanje je popraćeno izborom rijetkih fotografija iz snimanja naslovnice albuma "Born to Run" koje je ovjekovječio Eric Meola.

Foto: Profimedia

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Bile su san mnogih muškaraca! Evo koje su ljepotice krasile naslovnice časopisa Playboy...
IDOL LJEPOTE I SIROVE PRIVLAČNOSTI

Bile su san mnogih muškaraca! Evo koje su ljepotice krasile naslovnice časopisa Playboy...

Na čuvenoj naslovnici našle su se brojne slavne glumice, manekenke i starlete. Jedna od najpoznatijih bila je Anna Nicole Smith
Skandal u 'Životu na vagi', plavi i crveni na rubu sukoba. Morat će intervenirati hitna pomoć
VEČERAS JOŠ JEDNA NEPETA EPIZODA

Skandal u 'Životu na vagi', plavi i crveni na rubu sukoba. Morat će intervenirati hitna pomoć

Nova epizoda 'Života na vagi' donosi napetost, sukobe i neočekivane preokrete - a pitanje je samo tko će ovaj put izaći kao pobjednik
Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom
MALO TKO BI JU PREPOZNAO...

Nevjerojatna transformacija! Kristina Grgurić iz 'Braka na prvu' šokirala novim izgledom

Kristina iz popularnog reality showa 'Brak na prvu' na društvenim mrežama je pokazala impresivne rezultate svoje transformacije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025