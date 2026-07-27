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NAKON INCIDENTA

Laura za 24sata: 'Bili su mi to najteži sati u životu. Posebno boli to što su me neki ismijavali'

Piše Zrinka Medak Radić,
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Laura za 24sata: 'Bili su mi to najteži sati u životu. Posebno boli to što su me neki ismijavali'
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Foto: Instagram/Laura Prgomet
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Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Laura Prgomet, otkrila nam je što je posebno boli oko incidenta koji se dogodio početkom srpnja u jednom dubrovačkom kafiću

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To su bila najteža 24 sata u mom životu. Nakon što sam dovedena u stanje potpunog rastrojstva, uslijedio je niz događaja kojih se danas iskreno sramim, ispričala nam je Laura Prgomet nakon obraćanja javnosti.

"Posebno me boli što su neki u tome vidjeli priliku za ismijavanje, umjesto da pomognu osobi za koju je bilo očito da nije dobro. S druge strane, želim zahvaliti djelatnicima Caffe bara Brazil koji su, vidjevši u kakvom sam stanju, pozvali hitnu pomoć. No nažalost prije dolaska hitne pomoći krenuo je niz negativnih događaja", ispričala je za 24sata.

Foto: Instagram

"Na kraju još jednom želim poručiti, posebno mladim djevojkama – čuvajte sebe i budite oprezne. Iskreno se nadam da će moje iskustvo biti upozorenje kako se nešto slično ne bi dogodilo nekome drugome", naglasila je.

Podsjetimo, početkom srpnja Laura Prgomet uhićena je i odvedena pred DORH nakon privođenja u Dubrovniku zbog narušavanja javnog reda i mira u jednom kafiću.

Kako kažu svjedoci, bila je vidno rastresena, bacala je čaše, a kad je došla policija, navalila je i na njih. Iz izvora bliskih slučaju doznajemo da se nije smirila ni u policijskom automobilu, dok su je vozili u bolnicu. Dapače, dala je “gasa”, pa su zamalo sletjeli s ceste.

No nakon nekoliko dana u istražnom zatvoru Laura je puštena  je na slobodu budući da je izvanraspravno vijeće prihvatilo žalbu obrane i preinačio rješenje suca istrage. Istražni zatvor joj je ukinut, no naložene su joj mjere opreza

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