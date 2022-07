Borna Kotromanić komentirala Nikolininu situaciju, javila se Vlatka Pokos: 'Bespotrebno!'

Borna Kotromanić (50) i Vlatka Pokos (52) posvađale su se zbog Nikoline Ristović ex Pišek (46). Bivša supruga Luke Rajića (58) komentirala je podrijetlo novca Viktora Ristovića, a pjevačica joj se odmah javila u komentare.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Novac od trgovine Arkanovim ratnim plijenom nikada nikome nije donio sreću i blagoslov, pa nije mogao ni Nikolini - napisala je Borna.

Ubrzo joj se javila Pokos kojoj nije jasno kakve veze njezina objava ima s Nikolinom.

- Ona nije učinila ništa loše niti je kriva za tuđe grijehe. Jesu li hrvatski tajkuni zaradili svoj novac baš najpoštenije. Ova objava je u ovom trenutku baš mjerena protiv Nikoline, ne razumijem te. Zašto nisi prije o tome govorila? Nije fer - napisala je pjevačica, a Kotromanić je zatim objavila screenshot Vlatkine poruke i napisala da nema komentara.

- Bez komentara? Zašto? Hrvatski tajkuni su isto ratni profiteri. Ali, nije to tvoja odgovornost niti grijeh. Ipak, svi bismo trebali pogledati vlastitu situaciju prije no što prozivamo druge. U ovom trenutku Nikolina treba ljudsku podršku, kao žena. Tvoja objava je usmjerena protiv nje. Bespotrebno - uzvratila je Pokos, a Bornu je to jako uznemirilo.

- Vlatka, ti nemaš dovoljno ni inteligencije ni morala da prozivaš ni mog bivšeg ni muža ni mene - napisala joj je Kotromanić.

- Kad ljudi nemaju argumenata, krenu vrijeđati, zar ne - zaključila je Pokos.

