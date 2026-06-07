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LIJEPA IVONA

Borna Sosa se oženio: Evo tko je odabranica našeg nogometaša

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 3 min
Borna Sosa se oženio: Evo tko je odabranica našeg nogometaša
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Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Borna Sosa i Ivona Šimunović izrekli su sudbonosno 'da' u subotu u Dubrovniku. Njihova veza traje već šest godina, a imaju i sina...

Admiral

Hrvatski nogometaš Borna Sosa oženio se u subotu za svoju dugogodišnju partnericu Ivonu Šimunović. Raskošno vjenčanje održalo se u Dubrovniku, odakle je i mladenka porijeklom, i to nakon šest godina veze tijekom koje su dobili i sina Šimuna. 

POGLEDAJTE GALERIJU: Borna Sosa se oženio 

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku
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Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Njihovo vjenčanje je, sudeći prema fotografijama, bilo vrlo elegantno, a mladenka je za taj poseban dan odabrala vjenčanicu s prorezom na nozi te čipkasti veo. Brojni stanovnici, ali i turisti su im čestitali dok se par šetao Stradunom, a njihova se svečanost nastavila u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, navodi Gloria. Sudbonosno 'da' izrekli su u Crkvi svetog Ignacija. 

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku
Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

O lijepoj Ivoni se ne zna puno. Ona vješto krije detalje svog privatnog života, no Sosa je prije nekoliko godina za Story otkrio kako se bavi arhitekturom. 

NAKON ŠEST GODINA VEZE FOTO U Dubrovniku se vjenčali Borna Sosa i Ivona Šimunović
FOTO U Dubrovniku se vjenčali Borna Sosa i Ivona Šimunović

- Iz Zagreba je, a rodom iz Dubrovnika i zajedno smo gotovo dvije godine. Starije je od mene četiri godine... Funkcioniramo super. Posebno mi se sviđa kod nje - samostalnost. Tako je odgojena. Jednostavno smo kliknuli - rekao je Borna za Story tada. 

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku
Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Njihova je ljubavna priča privukla pažnju javnosti krajem 2022., uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Sosa je tada izjavio kako je već dvije godine u sretnoj vezi, no skrivao je identitet svoje odabranice. Na tom Svjetskom prvenstvu su je i prvi put ulovili fotografi na tribinama, u društvu njegove obitelji. 

Par je u lipnju prošle godine dobio sina Šimuna. 

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Komentari 0
FOTO U Dubrovniku se vjenčali Borna Sosa i Ivona Šimunović
NAKON ŠEST GODINA VEZE

FOTO U Dubrovniku se vjenčali Borna Sosa i Ivona Šimunović

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