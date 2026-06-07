Borna Sosa se oženio: Evo tko je odabranica našeg nogometaša

Hrvatski nogometaš Borna Sosa oženio se u subotu za svoju dugogodišnju partnericu Ivonu Šimunović. Raskošno vjenčanje održalo se u Dubrovniku, odakle je i mladenka porijeklom, i to nakon šest godina veze tijekom koje su dobili i sina Šimuna.

POGLEDAJTE GALERIJU: Borna Sosa se oženio

Njihovo vjenčanje je, sudeći prema fotografijama, bilo vrlo elegantno, a mladenka je za taj poseban dan odabrala vjenčanicu s prorezom na nozi te čipkasti veo. Brojni stanovnici, ali i turisti su im čestitali dok se par šetao Stradunom, a njihova se svečanost nastavila u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik, navodi Gloria. Sudbonosno 'da' izrekli su u Crkvi svetog Ignacija.

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

O lijepoj Ivoni se ne zna puno. Ona vješto krije detalje svog privatnog života, no Sosa je prije nekoliko godina za Story otkrio kako se bavi arhitekturom.

- Iz Zagreba je, a rodom iz Dubrovnika i zajedno smo gotovo dvije godine. Starije je od mene četiri godine... Funkcioniramo super. Posebno mi se sviđa kod nje - samostalnost. Tako je odgojena. Jednostavno smo kliknuli - rekao je Borna za Story tada.

Vjenčanje Borne Sose i Ivone Šimunović u Dubrovniku | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

Njihova je ljubavna priča privukla pažnju javnosti krajem 2022., uoči Svjetskog nogometnog prvenstva u Kataru. Sosa je tada izjavio kako je već dvije godine u sretnoj vezi, no skrivao je identitet svoje odabranice. Na tom Svjetskom prvenstvu su je i prvi put ulovili fotografi na tribinama, u društvu njegove obitelji.

Par je u lipnju prošle godine dobio sina Šimuna.