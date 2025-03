Bošnjak ga utjelovio u 'TLZP-u', Grdović: 'Nije u redu to što mu rade, i ja sam svašta prošao...'

Pobjednik Dore Marko Bošnjak otvorio je novu sezonu showa Tvoje lice zvuči poznato, a utjelovio je Mladena Grdovića. Njegova izvedba bila je odlična, ali su gledatelji kritizirali masku koja baš i nije nalikovala na legendarnog pjevača.

Upitali smo ga za komentar na emisiju, ali nam se nije javio. Kratko je za Slobodnu komentirao kako ne zna za tu emisiju te da nema televiziju doma niti je gleda.

Ipak, Grdović je za Marka Bošnjaka čuo, kao i za niz homofobnih uvreda koje je mladi pjevač doživio otkako je odnio pobjedu na Dori.

- Meni je imao dobar nastup na Dori. Mali će na Eurosongu prosperirati jer je gej! I mogao bi uspjeti u Europi. Iako sumnjam da će postići bolji uspjeh od našeg drugog Marka, odnosno Baby Lasagne. Želim mu svu sreću. Nije u redu to što mu rade sad, svi ti negativni komentari, to je jako teško za svaku osobu, ja sam svašta prošao u životu, vjerujte to nije lako. Ne treba to raditi, da ga toliko gade. On je pokazao jedan svoj imidž u ovom 21. stoljeću koje bi trebalo biti moderno - komentirao je Grdović.

Inače, Marko Bošnjak otvoreno se izjasnio kao homoseksualac, a u više je navrata poručio kako je ponosan na to što jest te da treba živjeti život autentično.