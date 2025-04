Boytronic otkrio: Odbijao sam neke nastupe jer su partyje nazivali 'trash'. E, neću doći!

U najnovijoj epizodi emisije Special Happy Show na Happy FM-u, voditelj Domagoj Nižić ugostio je članove kultne domaće grupe ET, osnivača Adonisa Ćulibrka Boytronica i pjevačicu Meri Andraković. Kroz dvosatni razgovor prožet humorom, sjećanjima i iskrenim pogledima na prošlost, sadašnjost i budućnost domaće glazbe, publika je dobila priliku zaviriti u svijet jednog od najutjecajnijih glazbenih sastava hrvatske pop i dance scene.

- Ime i logo grupe sam osmislio još kao srednjoškolac u grafičkoj školi, rapidografom. Nije bilo kompjutora, sve se radilo rukom. Još uvijek čuvam taj papir s originalnim logom koji je do danas ostao isti - prisjetio se Boytronic.

- Zašto ga nisi prodao u neki muzej? Vi ste dio kulturne povijesti Zagreba i Hrvatske... - upitao ga je Domagoj.

- Dobro je za razmisliti, ali mislim da za taj papir ne bih dobio ni gajbu piva pa je onda bolje da stoji - našalio se Boytronic.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

Meri Andraković, danas zaštitno lice nove ere grupe, ispričala je svoj put od djevojčice koja je na Facebooku 2010. objavila kako je ET "najbolja grupa ikad" do trenutka kad je prvi put stala na pozornicu s njima.

- Penjem se na pozornicu u Opatiji, ruke mi se tresu, znojim se... I onda krene val, krene publika... Tek sam u tom trenutku postala svjesna i počela uživati. Mi nismo samo suradnici, gledamo se kao obitelj. Čuvamo jedni druge i gradimo jednu prekrasnu priču - kazala je.

Boytronic je priznao da je znao odbijati nastupe samo zato što su partyji bili nazvani 'trash'.

- Kad kažeš 'trash party' pa me zoveš da nastupim, a svi pjevate naše pjesme u glas i istovremeno to zovete 'trash', e, neću doći. Nazovite to na hrvatskom 'smeće' pa ćemo razgovarati. Naše pjesme su ostale, ljudi ih i dalje pjevaju, mi ih radimo s ljubavlju, a sad imamo i treću generaciju publike - poručio je Boytronic putem Happy FM-a.

Otkrio je da ET u svojim pjesmama ne koristi autotune, već se oslanjaju samo na iskrene emocije i energiju.

Foto: Kristijan Jalšić/Happy FM

- Pjesma te mora pokrenuti. Ako te ne natjera da zaplešeš, da zaplačeš, da se nasmiješ, ništa nisi napravio. Znaš što je problem danas? Pjesma je pala ne u drugi, nego u 29. plan - komentirao je.

Meri je priznala da ne sluša glazbu novijeg datuma, a na putu do svirke pušta Nove fosile i ABBU.

- Moraš točno znati kome se obraćaš, za koga pjevaš, kojoj publici i zašto to uopće radiš. A u pola tih pjesama koje danas čujem, ništa ne osjetim. Mlađi od mene, pa i ekipa iz mog društva, znaju reći: 'Joj, kako je dobra ova stvar'. A meni ništa. Slušam i ne dogodi se baš ništa. Ne pogodi me - iskrena je bila pjevačica.

Na pitanje zašto su pjesme ET-a preživjele desetljeća i generacije, odgovor je bio jednostavan.

- Mi nismo šaltali stilove. Imali smo padove i uspone, ali uvijek isti potpis. Ljudi znaju kad čuju pjesmu da je to ET - zaključio je Boytronic.