Božić bez Massima Eni će čekati u Oslu: 'Bit ću s kćeri, ne želim ni razmišljati o tužnom danu'

Sve skupa je teško, ali evo, ova je večer, čini mi se, prošla lijepo. Ljudi su zadovoljni. Meni je jako odgovaralo čuti da ljudi vole Massimove pjesme te da ih rado pjevaju i slušaju. One su Massimova ostavština i ja to ne mogu tek tako zaboraviti. Rekla nam je to, s 'knedlom u grlu', Eni Kondić.

Zadranka je s neprežaljenim Massimom Savićem, koji nas je napustio 23. prosinca 2022. nakon bitke s karcinomom, bila više od 30 godina u braku.

Ususret tužne godišnjice smrti organizirala je koncert u njegovu čast. Nina Badrić, Matija Cvek, Ivana Vanna Vrdoljak, Sergej Ćetković, Dino Jelusić, sastav Meritas i Ivan Dečak otpjevali su u utorak Massimove hitove u zagrebačkoj Laubi.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Više od sat vremena publika je uglas pjevala 'Zar više nema nas', 'Odjednom ti', 'Suze nam stale na put' i brojne druge pjesme koje su stvorile gomilu emocija.

- Bilo je suza i smijeha. Tuge, sreće i ponosa - rekla nam je Tatjana Jurić (41), koja se našla u ulozi voditeljice.

Emotivan Dečak: 'Max je bio poseban umjetnik i divan čovjek'

I zaista je tako bilo. Nevjerojatno koliko se emocija izmjenjivalo. Ipak, najemotivniji je bio kraj. Kad se u prepunoj dvorani spustilo platno, na kojemu se prikazao isječak Massimova posljednja koncerta u zagrebačkoj Areni prošle godine.

- Max je bio jedan poseban umjetnik. Veliki, fenomenalan pjevač, divan čovjek. I moj prijatelj. Mi moramo slaviti Massimov život, ako ćemo biti tužni, neće biti dobro - rekao nam je Dečak suznih očiju.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Eni: 'Jako se bojim tužnog dana'

Massimova Eni sve je pratila s 'balkona'. Kćeri Mirne, koju je s Massimom dobila 1992., nije bilo jer se nedavno s partnerom preselila u Oslo. U glavnom norveškom gradu ubrzo će joj se pridružiti i majka. Massimu u čast pjevali su njegovi prijatelji, redom velike glazbene zvijezde koje su svojim interpretacijama njegovih pjesama večer u Laubi učinili nezaboravnom.

- Bio je toliko drag i naivan da me pozvao u studio da dođem poslušati ovu pjesmu koju ćete sad čuti. I ja sam rekla nije to pjesma za mene - priznala je Vanna prije pjesme 'Iz jednog pogleda'.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Prije nego što je pjesma započela, u publici su komentirali kako će ova izvedba sigurno biti jako emotivna. Nina Badrić raznježila je prisutne sa 'Suze nam stale na put'.

- Jako se bojim tužnog dana. O njemu rado ne razmišljam, a kamoli pričam. Ove godine odlazim u Oslo, gdje ću biti sa svojim djetetom. Nas dvije ćemo nekako učiti se živjeti i takve Božiće - zaključila je Eni.