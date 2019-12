Božić kod Hervatina: 'Partner i ja brinemo oko bolesnog oca...'

U 2020. godini imam samo jednu želju. Da je moj otac Josip dobro i da je ponosan na mene, priča nam Nenad Hervatin (39). Bivši televizijski voditelj blagdane provodi u društvu oca Josipa Novosela, a ovo im je prvi Božić bez majke Božiće koja je preminula prošle godine.

- Tradicionalno, Božić je uvijek bio vrijeme kad se naša tročlana obitelj okupljala i zajedno slavila. Josip je bio zadužen za ukrašavanje bora, a mama i ja bi pekli kolače i pjevali - priča nam Nenad koji cijelo vrijeme skrbi o svojem bolesnom ocu. Upravo zbog toga, smatra kako mu je Josipu trenutno najpotrebniji mir.

Foto: Privatni album

- Uz dijabetes i bubrege, te srce s oštećena oba zaliska, potpunu nepokretljivost i bolove - Josipu je sada najvažniji mir. I zato još jednom, javno molim susjede, da ako čuju buku u ulazu ne znači da se “tučemo”. I sama liječnica zna da Josipu curi vrijeme pa ga želimo provesti s osmijehom na licu- govori Nenad kojemu oko Josipa pomaže i njegov partner.

- Moj partner je napustio svoj posao kako bi mi mogao pomoći. Puno mi to znači - govori nam bivši televizijski voditelj koji će u čast ocu promijeniti prezime. Na društvenim mrežama to je već napravio, a kako nam otkriva, predao je papire da taj postupak postane služben.

- Iz duboke zahvalnosti i poštovanja prema čovjeku koji mi je spasio život; iz velike želje i da on ima pravog sina koji ga zove kako i zaslužuje, ali i iz zahvalnosti prema jedinim ljudima koji su s obiteljske strane odmah stali uz nas, a to je njegova obiteljska loza - Novosel, odlučio sam promijeniti prezime - priča Hervatin te dodaje kako je Josipa prije nazivao ‘tetak’, no u međuvremenu to se promijenilo.

Foto: Privatni album

- Sad se zovemo samo ‘Najjači tata’ i ‘Najponosniji sin na svijetu’. Često se grlimo, govorimo si svaki dan koliko se volimo, koliko se trebamo. Mi smo najbolji prijatelji koji nemaju tajne - objašnjava Nenad koji je prvi put za 24sata progovorio o svojoj seksualnosti. Upravo se zbog toga morao suočavati s brojnim napadima i prijetnjama.

- Pula je doista zatucana sredina. Sprejom su mi šarali zidove ulaza u kojem živim, markerom ostavljali ružne poruke po staklu ulaza, zvali mi policiju... - govori bivši sudionik Story Supernove koji za sljedeću godinu nema velike želje, osim da ocu Josipu pruži sav potreban mir.

- Sve što sam ikad učinio u životu napravio sam zato da bih njemu i mami rekao “hvala, vrijedilo je”. I trudit ću se da je i dalje tako - zaključuje.

