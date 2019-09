Maltretiraju me jer sam gay i optužuju da zlostavljam oca...

Prijavljuju me da fizički zlostavljam svojeg oca. Ovo stvarno mora prestati, ovo maltretiranje od strane obitelji pokojne majke, jednostavno nemam više snage, govori nam kroz suze i jecaje Nenad Hervatin (39).

Bivši televizijski voditelj bori se za život bolesnog oca Josipa Novosela, koji ga je udomio i ponudio mu krov nad glavom kad mu je trebalo. No nedavno su se uloge promijenile te je otac Josip trebao njegovu pomoć. Prije dva tjedna imao je operaciju fistula nakon što prvobitna nije dobro sjela te se fistula morala prebaciti na drugo mjesto. Josip je operaciju preživio te se od nje sad oporavlja.

Dok se brine o bolesnom ocu, bori se i s optužbama i prijavama rodbine s majčine strane, koja mu šalje policiju na kućni prag. Kako prepričava Nenad, nesporazumi su počeli zbog podjele imovine.

- U šest mjeseci bilo je mnogo prijava i dolazaka policije. Tata je u šoku. Ovo ne prestaje. On je kronični bolesnik i svaki dolazak policije za njega može biti opasan za život. Dajte nam da živimo normalno i u miru - zavapio je Nenad. No Hervatinova rodbina govori nam kako “stvari” nisu kakvima ih on predstavlja.

- Nenada sam prijavio socijalnoj službi za zlostavljanje tetka Josipa, a policiji zbog prijetnji smrću. Prije mjesec dana napisao mi je da će se napiti naše krvi za svaku Josipovu suzu - rekao nam je u telefonskom razgovoru Nenadov ujak Berigoj Hlemić. Objašnjava i kako su Nenad i Josip napravili ugovor o doživotnom uzdržavanju, prema kojemu, tvrdi Hlemić, Hervatinu pripada stan.

- Tako da se mi ne želimo dočepati tog stana - kaže nam Berigoj.

Uz Nenadove tvrdnje stoji njegov otac Josip.

- To su sve laži. Nije istina da me Nenad fizički zlostavlja - govori Josip i dodaje da prihvaća i voli sina, koji skrbi o njemu otkad je prikovan za krevet. Zbog zdravstvenih problema Josip se bori s hipoglikemijskim šokovima, zbog kojih su mu cijelo vrijeme potrebni njega i skrb.

- Našao sam se u novoj situaciji, koja zahtijeva stalnu koncentraciju. Dobro se snalazim. Postali smo najbolji prijatelji - komentirao nam je Hervatin. S televizijskog posla prebacio se u poduzetništvo prije nekoliko godina, ali zbog situacije s ocem posljednjih osam mjeseci nema posao.

Zbog obiteljskih optužbi i prepucavanja kontaktirali smo i Policijsku upravu istarsku, u kojoj nam nisu mogli otkriti detalje slučaja, no potvrdili su nam kako su podnesene prijave stavljene na razmatranje.

- Obavještavamo Vas kako sukladno važećem zakonodavstvu, ne možemo odgovarati na upite, koji se odnose na konkretne osobe, navedene imenom i prezimenom. Možemo samo potvrditi kako se radi o obiteljskim razmiricama te da sukladno Zakonu o zaštiti od nasilja u obitelji ne možemo iznositi detalje, no o svemu utvrđenom izvijestit ćemo nadležno Državno odvjetništvo i Centar za socijalnu skrb - stoji u priopćenju.

Bivši televizijski voditelj smatra kako je njegovoj rodbini najveći “problem” njegova seksualna orijentacija, zbog koje i traje konstantno uznemiravanje s njihove strane.

- Možda sam trebao biti žrtveno janje i prvi priznati javno da sam homoseksualac, da ovo sve prestane - govori Nenad i nada se da će s tim priznanjem prestati napadi na njegovu malu obitelj, koja je uvijek uz njega. Bivši televizijski voditelj inzistirao je da nazovemo njegova oca.

- On me voli bez obzira na sve - rekao nam je Nenad, a Josip je to i potvrdio.

- Prihvatio sam Nenada. Naravno da prihvaćam i njegova partnera - objasnio nam je Josip.

O svemu je progovorio i Nenadov partner, koji je zbog poslovnih razloga htio ostati anoniman.

- Dugo traje maltretiranje Nenada od strane njegove obitelji s majčine strane. Pogotovo otkad mu je majka preminula, i mislim da je razlog što se žele upisati u stan u kojem trenutačno živi s Josipom - priča njegov partner. Iako Nenadova strana obitelji zna njegov identitet, nitko ga dosad nije kontaktirao. Jedan od razloga tome je što i Nenadov partner ne živi u Puli.

- Podrška sam Nenadu cijelo vrijeme, 24 sata na dan smo na telefonu. Uvijek sam tu za njega, kao što sam bio i posljednjih deset godina, koliko smo zajedno. Ne bi bilo u redu da ga ostavim na cjedilu. Previše toga smo prošli zajedno - govori nam Nenadov partner.

Podsjetimo, Nenadova biološkog oca u Puli je ubio pijani susjed zbog svađe oko parkirališnog mjesta. Te je tragične srpanjske večeri 2005. zamalo poginuo i njegov dvije godine stariji brat Dean, kojem je zbog teške prostrjelne rane (metak mu se zabio u plućno krilo) sljedećih tjedana život visio o koncu. Deanovo stanje ubrzo se poboljšalo, pa se Nenad vratio u podstanarski stan u Zagrebu, uvjeren da nakon niza ružnih i tragičnih iskustava braću ipak očekuju neki ljepši dani. Nadao se ponovnom zbližavanju s bratom, s kojim nije živio od ranog djetinjstva jer je Dean ostao s biološkim roditeljima, no četiri mjeseca kasnije uslijedio je novi šok.

U prosincu 2005. Dean je završio u zatvoru te je zbog dvije teške krađe i posjedovanja heroina pravomoćno osuđen na godinu i šest mjeseci. Nenad, koji se tad morao suočiti s činjenicom da mu je brat već godinama narkomanski ovisnik, redovito ga je posjećivao u Puli i Glini, gdje je Dean služio kaznu. Nenad je hrabrio Deana u njegovim nastojanjima da izađe iz pakla droge, a danas, kako kaže, nema nikakav kontakt s njim. Najveća briga mu predstavlja ona oko oca Josipa te je zahvalan svima onima koji su mu pomogli.

- Hvala svim dobrim ljudima na donaciji od deset ili 20 kuna. Puno nam je to pomoglo. Beskrajno smo zahvalni oba - zaključio je drhtavim glasom bivši voditelj.

