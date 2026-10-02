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OSVOJIO JE 1000 EURA

Božidar je najbolji u zagorskom tjednu 'Večere za 5': 'Sretan sam što sam pobijedio...'

Piše 24sata,
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Božidar je najbolji u zagorskom tjednu 'Večere za 5': 'Sretan sam što sam pobijedio...'
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Foto: RTL
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Antonio je kao najmlađi ovotjedni domaćin za svoja jela i atmosferu osvojio 61 bod, Filip 72 boda, Mirjana 73, Ljubica 74 dok je Božidar sve oduševio i jelima i atmosferom i naposljetku osvojio najviše bodova - 78!

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Ovaj se tjedan fino kuhalo u Zagorju, a umirovljeni policijski službenik bio je današnji domaćin koji je gostima poslužio sve zagorske specijalitete! Gosti su svoju avanturu završili u mjestu Zajezda u sastavu općine Budinščina, gdje ih je dočekao Božidar koji je naposljetku osvojio i najviše bodova te odnio pobjedu u 'Večeri za 5' i osvojio 1000 eura.

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Što se tiče ovotjednog poretka, Antonio je kao najmlađi ovotjedni domaćin za svoja jela i atmosferu osvojio 61 bod, Filip 72 boda, Mirjana 73, Ljubica 74 dok je Božidar sve oduševio i jelima i atmosferom i naposljetku osvojio najviše bodova - 78!

Foto: RTL

Božidar je za predjelo poslužio domaće suhomesnate proizvode: špek, šunku, kobasice, sir s vrhnjem i bijelim lukom te kosanu mast.

- Mi Zagorci volimo nešto narezano - jasna je bila Ljubica.

Foto: RTL

Za glavnu jelo pripremio je kotlovinu jer smatra da je najbolja kad se priprema za više ljudi.

- Kad su fešte, ja sam zadužen za kotlovinu. Uvijek je netko u nečemu dobar - netko je drugi za roštilj, ja sam za kotlovinu - poručio je domaćin. Za desert su bile štrukle, i to dvije vrste - od jabuka i sira!

Foto: RTL

Domaćin se posebno potrudio oko dekoracije stola s posebnim naglasak na stolnjak i cvijeće, a gosti su stigli - uz pjesmu! Svirači su stigli odmah na predjelo tako da su se pjesma i ples odmah nastavili. Nakon poklona uslijedilo je proglašenje pobjednika.

- Sretan sam što sam pobijedio - rekao je zadovoljno Božidar, vidno ganut što su ga tako ocijenili njegovi novi prijatelji.

Foto: RTL

S njegovom se pobjedom složio i Filip: 'Pobjednik je to definitivno zaslužio, večera je bila savršena, kao i atmosfera. Ispunio je sva moja očekivanja i od prvog dana sam navijao za njega'.

- Nagradu ću podijeliti s prijateljima, a nešto ću pokloniti i svojoj snahi i žene zato što su bili uz mene. Obitelj i znači sve - rekao je ganuti Božidar, koji je još jednom zahvalio natjecateljima što su ga tako dobro ocijenili.

Foto: RTL

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