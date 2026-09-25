Tomislav prvi u zagrebačkom tjednu 'Večere za 5': 'Nagrada ide na obiteljsko putovanje'

Novi tjedan u voljenoj RTL-ovoj emisiji 'Večera za 5' donio je pregršt ukusnih recepata, a glavnu nagradu na kraju je odnio svestrani ugostitelj i otac šestero djece.

Tjedan u Zagrebu i okolici otvorila je Alana koja je osvojila 53 boda, Renato je u utorak zaradio 60 bodova, a Nenad u srijedu još viših 68. Jučer je svoje goste večerom oduševio Tomislav – odlučio se za zeleni rižoto s tikvicama, graškom i bobom, glavno jeo bio je lungić u korici od pistacija i bučinih sjemenki uz ragu od boba sa špekom i sezonsku salatu, a za desert tiramisu u čaši.

Gosti su ga nagradili sa 71 bodom te mu je pobjedu mogla „ukrasti“ još samo Zdenka.

Foto: rtl

Simpatična vjeroučiteljica iz Donjeg Orešja kraj Svetog Ivana Zeline svojim gostima odlučila je poslužiti laganu, ljetnu večeru, s puno sezonskog povrća iz njezina vrta.

Alana, Renato, Nenad i Tomislav bili su oduševljeni njezinim velikim dvorištem prepunim cvijeća, a po dolasku su je odlučili razveseliti pjesmom. Zdenka je, pak, svoje goste dočekala u društvu dvoje učenika u tradicionalnim narodnim nošnjama, koji su im poželjeli dobrodošlicu u zelinski kraj.

Za predjelo je današnja domaćica napravila punjene šarene rolade sa špinatom i domaćim ajvarom, za glavno jelo poslužene su pureće šnicle s povrćem i rižom, a za desert kremasti kolač prigodnog naziva 'Za prste polizati'.

Nakon reda ukusne hrane, pjevanja uz gitaru, pa čak i nogometa u dvorištu, uslijedile su i ocjene za hranu i atmosferu.

„Očekivao sam više od gospođe Zdenke u predstavljanju autohtonih jela“, komentirao je Renato i dao ocjenu 6 za hranu, a za atmosferu peticu.

Foto: rtl

„Predjelo ne bih mijenjala ni u kojem pogledu. Desert je bio fin, ali ne volim šlag“, kazala je Alana i podigla ocjenu 8 za hranu te jednako toliko za atmosferu,

„Večera koju nam je pripremila Zdenka bila je jako dobra. Glavno jelo mi osobno možda nije bilo najbolje, možda imam drugačiji ukus... Desert odličan, a predjelo ok“, kazao je Nenad te za večeru dao 8, a za ugodnu i prijateljsku atmosferu visoku devetku.

„Glavno jelo je bilo ukusno, možda ne po mom šmeku, ali to je manje bitno. Desert ugodno iznenađenje“, Tomislav je jela nagradio desetkom, a atmosferu ocjenom 8 jer mu je kod Nenada ipak bilo zabavnije.

Foto: rtl

Zbrojem ocjena, Zdenka je ukupno osvojila 62 boda, a pobjedu tjedna i nagradu od tisuću eura odnosi Tomislav!

„Novčana nagrada završit će, naravno, doma u obitelji, vrlo vjerojatno neko putovanje, ljetovanje. Moje iskustvo u emisiji je stvarno prekrasno, svakome bih predložio“, istaknuo je pobjednik.

Nove epizode ‘Večere za 5’ gledajte od ponedjeljka do petka u 17.50 sati na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.