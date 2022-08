Božo Vrećo: 'Volim biti u centru pozornosti, a svoj život nikad ne bih mijenjao. Nije za svakoga'

Božo Vrećo (38) poznat je po svom ekstravagantnom stilu koji rado pokazuje javnosti. Privlači pažnju gdje god stigne, a u tome ga, čini se, nista ne može spriječiti. Ovaj osebujni glazbenik voli svoj život te ga, kaže, ne bi ni za što mijenjao. Često je zbog svoje autentičnosti na meti 'zlih jezika', ali on se time uopće ne zamara. O svome životu, ali i brojnim drugim temama progovorio je u nedavnom intervjuu.

- Da, volim svoj život i ne bih ga mijenjao, ali nije to za svakoga. Trebaju vam živci kao konopi, mudrost i ispunjenost koja nadilazi materijalno, hrabrost koju morate zaslužiti i riskirati sve, božanska ljubav da vas pokreće i ne pobudi sumnje. Ali i volja i upornost da sve možete i onda zaista sve i možete - rekao je Vrećo za Story.

S obzirom na to da ima svoj autentičan i jedinstven stil, često nailazi na negativne komentare. No, oni ga uopće ne dodiruju.

- Ignoriram glupost jer za to ne postoji bolji izraz, okružujem se kvalitetnim ljudima, mislima i razgovorima koji zavređuju pažnju te ostavljaju duboku pouku kako voljeti sebe i svijet oko sebe. Tek tada ste nedodirljivi za svjetinu koja je poput tora ovaca i zna jedino blejati - kaže Božo pa otkriva odakle crpi inspiraciju za osmišljavanje svojih modnih kombinacija:

- U dualnosti prirode i nas samih koji joj pripadamo, u antikvitetima, u drugim ljudima s iznimnim vizijama sebe i svijeta oko sebe, u detaljima koje zapažam na putovanjima te prikupljam u neki svoj imaginarni folder u kojem se savršeno snalazim i znam što trebam i kako to treba na kraju izgledati.

Glazbenik je veliku medijsku pozornost privukao i obiteljskom situacijom. Božina majka bolovala je od zloćudne bolesti, a on je cijelo to vrijeme bio uz nju.

- Oslonac te beskrajna snaga, hrabrost, ljubav i brižnost. Uloge su se zamijenile i na neki način kao da sam se brinuo o svom djetetu. Tako sam mogao i spoznati koliko je jaka veza između majke i djeteta, koliko je neraskidiva i posebna. Nadjačava sve boli, strahove i sumnje. Bio sam tu, konstanta koja nije pokazivala strah, nemogućnost i pokolebljivost, bio sam jak poput stijene i mogla se osloniti na mene s povjerenjem i sigurnošću. To je uloga svih nas prema roditeljima, prema našim majkama kojima dugujemo sve. One su zaslužne za naš prvi udah života i poimanje ljubavi, one nas uče kako voljeti - ispričao je. Majka mu se na kraju izliječila.

Majci je, kaže, posvetio i većinu svojih pjesama.

- Ona je muza koja je uvijek bila na mojoj strani, moja potpora, neiscrpna inspiracija i ljubav koja ne poznaje granice. Sve je počelo pjesmom ‘Lejlija’, čekamo i nove sa sedmog albuma koji je u pripremi za proljeće i već mu se veselim. Ona je u svemu i uvijek će biti, lakoća nježnosti, djetinja brižnost i iskrenost, stamenost žene koja može sve. Heroina, junakinja i moja srna, kako joj od milja znam reći - rekao je Božo.

