Bračne nevjere: Sačuvale vezu i 'zažmirile' na javnu sramotu

Fanovi Khloe Kardashian (34) nikako ne mogu oprostiti njenom partneru Tristanu (27) koji ju je prevario dok je bila u visokom stupnju trudnoće. Khloe je na svom profilu na Twitteru otvoreno pričala o tom skandalu i nevjeri.

- Nemate pojma što se događa u našem kućanstvu i kolika snaga treba da bi se vratilo izgubljeno povjerenje. Ja sam ponosna na sebe - rekla je Khloe.

Nije Khloe jedina slavna ličnost koja je 'prešla' preko bračne nevjere. Ove zvijezde su odlučile sačuvati brak i 'zažmiriti' na javnu sramotu.

Beckhamovi

Bechkamovi su se upoznali 1997., a oženili 1999. godine. Unatoč skandalima koji su ih pratili na svakom koraku, David (43) i Victoria (44) su još uvijek u braku. Poriču sve tračeve i tvrde da su jako sretni.

Par je 2004. imao veliku bračnu krizu kad se doznalo da je bivši nogometaš imao aferu sa svojom asistenticom. Bila je to kćer nizozemskog diplomate Rebecca Loos (41).

Prvi put fotografi su ih zatekli 18. rujna 2003. u madridskom noćnom klubu Ananda. Nakon objavljenih fotografija na kojima Rebecca i David čavrljaju poput intimnih prijatelja, Beckhami su hitno dali objavu za medije u kojoj poriču bilo kakve probleme u svom braku. No mnogo kasnije, kad je afera već bila na vrhuncu, saznalo se da su iste večeri David i Loos zajedno napustili klub i uputili se u njegov apartman u hotelu Santa Mauro.

Victoria je kasnije javnosti objasnila da je Davidova afera s Rebeccom samo ojačala njihov brak. Mediji su kasnije pronašli čak četiri žene koje su tvrdile da su bile s njim u vrijeme dok je hodao ili već bio oženjen za Victoriju.

The Carters

Beyonce (36) i Jay Z (48) su bračnu nevjeru 'pretočili' u albume i na njoj zaradili. Jay Z je u intervjuu za New York Times otkrio da je prevario suprugu Beyonce. Objasnio je kako se nisu razveli samo zahvaljujući bračnim terapijama.

- Većina ljudi ode. Stopa razvoda je oko 50 posto jer većina ljudi ne može pogledati samog sebe. Najteže je na nečijem licu vidjeti bol koju si ti prouzrokovao i onda se nositi sam sa sobom - rekao je Jay Z.

Jay-Z i Beyonce imaju kćer Blue Ivy (6) te jednogodišnje blizance Rumi i Sira.

- Imam predivnu ženu koja je puna razumijevanja i zna da nisam najgori čovjek bez obzira na ono što sam učinio - rekao je Jay-Z o nevjeri. Kaže da se sada on i pjevačica nalaze na 'boljem mjestu', no i dalje rade na međusobnoj komunikaciji i poboljšavaju se. Reper ni u emisiji nije otkrio s kime je varao Beyonce, no pjevačica ju je na svom albumu 'Lemonade' u pjesmi nazvala 'Becky s dobrom kosom'. Letterman je pitao Jay-Z-a i o odnosu s Kanyeom koji ga je 2016. na pozornici prozvao i molio ga da mu se javi.

Slučaj Lewinski

Bivši američki predsjednik Bill Clinton (72) je imao 'neprimjerene odnose' s Monicom Lewinsky (45), bivšom pripravnicom u Bijeloj kući. Lewinsky, kojoj je u to vrijeme bilo 22 godine, ostatak života obilježen je odnosima s Clintonom i svim posljedicama koje su uslijedile nakon što je njihova afera isplivala u javnost. Kad je informacija o odnosu između Clinton i Lewinsky procurila, američki predsjednik je tada sjeo pred televizijsku kameru i održao govor u kojem je rekao da 'nije imao seksualne odnose s tom ženom'.

Kasnije je ipak pod pritiskom priznao da je imao 'nepriličan intimni fizički kontakt' s Lewinsky. Tvrdio je da se radilo o oralnom odnosu što za njega 'zapravo nije seks'. Clinton je nedavno izjavio kako se poslije toga više nije nikada čuo s bivšom pripravnicom.

-Ne. Nisam. Nikad s njom nisam razgovarao. Ali javno sam nekoliko puta rekao da mi je žao - izjavio je Clinton u razgovoru za NBC.

Monica kaže da se zaljubila u svog šefa i da su imali aferu od 1995. do 1996. godine. Priznala je i da je nakon seks skandala razmišljala o samoubojstvu.

- Ispričao sam se cijelom svijetu - izjavio je Clinton, implicirajući da je to sasvim dovoljno. Njegova supruga Hillary Clinton je tada odlučila, barem u javnosti, stati uz supruga...



Bill Cosby

Glumca poznatog po seriji 'The Cosby Show', Billa Cosbyja (80) je do sada za seksualno zlostavljanje optužilo preko 60 žena koje je drogirao, a potom silovao. Cosby je prvo negirao tvrdnje, a prošle godine je priznao kako je često djevojkama davao određene opijate kako bi se 'opustile prije seksa'. Komičara i glumca porota je u američkom gradu Montgomeryju proglasila je krivim za težak napad, drogiranje i silovanje košarkaške trenerice na sveučilištu Temple Andreu Constand (42). Televizijska producentica Camille Cosby (74) je bila uz svog supruga tijekom suđenja.

- Sud je proglasio krivim nedužnog čovjeka na temelju lažnih optužbi. Mom suprugu je nanesena teška nepravda - govorila je svojedobno Camille. Tvrdila je kako je na Billa pokrenut javni linč, a na suđenjima je uvijek bila nasmiješena i držala se blizu suprugu.

