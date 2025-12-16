Braco iz Kumova oduševljava publiku i izvan malih ekrana

Zdravko Vukelić, kojeg publika poznaje kao popularnog Bracu iz hit-serije Kumovi, sve više privlači pažnju i izvan snimanja zahvaljujući svojoj vedroj pojavi i humoru koji redovito dijeli na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

Lik Brace, dobavljača koji često uskače u neobične situacije u fiktivnom mjestu Zaglava, postao je jedan od omiljenih među gledateljima zbog toplog i pristupačnog karaktera. Vukelić uspijeva prenijeti tu energiju i kada se kamere ugase – njegov online sadržaj često izaziva smijeh pratitelja, potvrđujući da njegova popularnost nadilazi samu seriju.

No osim televizijske popularnosti, Vukelić gradi i ozbiljnu glumačku karijeru na kazališnim daskama. Nedavno je u Hrvatskom narodnom kazalištu u Šibeniku nastupio u premijeri predstave Uza skale, niza skale – adaptaciji Hitchcockova krimi klasika 39 stepenica – koja je izazvala pozitivne reakcije publike i kritike.

Šibenik: U šibenskom kazalištu odigrana premijera predstave "Uza skale, niza skale" | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Njegov kazališni opseg seže i dalje: prije angažmana u Kumovima, mogao se vidjeti u predstavama poput Tri sestre, Crvena voda, Mačka na vrućem limenom krovu i Dalmatinska kuhinja. Uz to, diplomirao je na Umjetničkoj akademiji u Splitu s predstavom U afteru, a nastupao je i u filmskim projektima poput Južina i Šalša, te zapaženim reklamama i drugim TV ulogama.

Publici diljem regije posebno se svidjela njegova autentična i spontana narav, kako u ulozi Brace, tako i u digitalnim objavama, gdje često šalje vedre poruke i zabavne priloge.