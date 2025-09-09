Braco iz 'Kumova' objavio je fotku s crnogorskom glumicom: 'Oženjen, al' ništa ozbiljno...'

Zdravko Vukelić oduševio je obožavatelje na društvenim mrežama. Splitski glumac, kojeg gledatelji poznaju po ulozi Brace Zovke u hit seriji 'Kumovi', na svojem je Instagram profilu pokazao da, za razliku od uloge u seriji, u stvarnom životu uživa u ljubavnoj vezi. Na svom Instagram profilu objavio je niz fotografija, s djevojkom, crnogorskom glumicom Martom Šćekić na kojima pozira u prugastoj košulji i plavim hlačama, dok je Marta odabrala elegantnu crvenu haljinu.

- Oženjen, al ništa ozbiljno - stoji u opisu kojim je nasmijao brojne obožavatelje koji su mu se javili s brojnim pohvala i komplimentima.

'Opaaaaa. Svaka čast. Čestitam. I neka je s ljubavlju i srećom', 'Bogami znaš izabrati!', 'Paaa, predivni steee', nizali su se komentari.

Inače, Braco, lik kojeg je Vukelić tumačio u seriji, gledateljima je poznat po kompliciranim ljubavnim zapletima. I dok njegova serijska verzija života zna biti dramatična, Zdravko u stvarnosti vodi stabilnu i sretno zaljubljenu svakodnevicu. Za ljubitelje popularne serije dobra vijest je da uskoro slijede novi nastavci 'Kumova', pa će publika imati priliku ponovno uživati ​​u pustolovinama Brace i ostatku ekipe.