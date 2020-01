Brad joj nije htio pustiti ruku: Zaljubljeno je gledao u Jennifer

Jennifer Aniston (50) osvojila je SAG nagradu za najbolju žensku ulogu u dramskoj seriji ('The Morning Show') u Los Angelesu u Kaliforniji.

Foto: Instagram

Internetom je počela kružiti snimka kako je na dodjeli Screen Actors Guild nagrade njen bivši suprug Brad Pitt (56) gleda na televiziji. Nije se prestajao smijati i zaljubljeno ju je gledao. Osim toga, na crvenom tepihu su se i sreli. Iako se činilo kako ga je Aniston pozdravila i htjela otići dalje, njena ruka 'ostala' je na Bradovu tijelu i nije ju htio pustiti.

Foto: Emma McIntyre

Taj trenutak proširio se društvenim mrežama nevjerojatnom brzinom i obožavatelji para ponovno su zaželjeli da između njih ima 'nečeg više'.



- Način na koji Brad gleda Jennifer... Pa mislim, ono - napisao je jedan, dok je drugi fan dodao:

- Napokon se događa. Dali su nam ono što smo tako dugo čekali. Srce mi je skoro iskočilo.

We forever want to watch Brad watch Jen receive her Actor® #sagawards pic.twitter.com/4arINQhKQx