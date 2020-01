Pitt držao govor, a bivša žena ga bodrila: 'Jen se rastopila'

Na dodjeli 77. Zlatnog globusa sreli su se bivši supružnici, glumci Jennifer Aniston (50) i Brad Pitt (56). Na crvenom tepihu glumac je novinarima govorio o tome kako će mu 'pasti' susret s bivšom s obzirom na to da ga iščekuju brojni fanovi para.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Ma 'naletjet' ćemo jedno na drugo. Mi smo dobri prijatelji - odgovorio je bez puno razmišljanja. Kasnije te večeri, nagrada za najboljeg sporednog glumca u filmu 'Once Upon a Time in Hollywood' pripala je Brad Pittu, a iz publike ga je srčano bodrila upravo Jennifer.

Foto: MIKE BLAKE/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Strani mediji navode kako je pljeskala i kad drugi nisu, ostajala je stajati na nogama dok je većina već sjedila, a kamere su uspjele uloviti i način na koji ga je gledala.

- Ona se topila. Što god je govorio, njoj je bilo smiješno. Između njih sigurno nečeg ima, bila je baš sretna zbog njegove nagrade - bio je samo jedan od komentara brojnih obožavatelja holivudskih glumaca.

Foto: Instagram

Kad je primio nagradu, Pitt je održao govor u kojem je zahvalio svima koji su zaslužni za to, a našalio se i na račun svog ljubavnog života. Istaknuo je da bi inače na ceremoniju doveo svoju majku, ali to nije smio napraviti jer bi se odmah pisalo kao što se inače piše za svaku ženu pored koje glumac stoji, da su u vezi.

Foto: Instagram

- Poveo bih mamu, ali nisam smio jer ispadne da sam u vezi sa svakom ženom kraj koje stojim pa bi to bilo čudno - nasmijavao je Pitt okupljene. Nakon što se glumac vratio za svoj stol s nagradom, Jennifer je, pišu američki mediji, nekoliko puta pogledala prema njegovom stolu.

Foto: Instagram

Aniston je bila nominirana u kategoriji 'najbolja glumica u dramskoj seriji' za 'The Morning Show', ali je nagrada ipak otišla u ruke Olivie Colman (45) za 'The Crown'.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA':