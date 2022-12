Brad Pitt danas puni 59 godina, a ne boji se starenja ni toga što mu godine mogu sve donijeti...

Američki glumac Brad Pitt (59) danas slavi rođendan, a iako godine neumorno prolaze, hollywoodskom ljepotanu ne manjka komplimenata.

- Ti si kao vino, sve si bolji s godinama - komentirala je jedna od obožavateljica.

Foto: Screenshot

Brad Pitt jedna je od najvećih holivudskih zvijezda. Tijekom godina, glumac ne samo da je uspio ostvariti neke ikonične izvedbe na ekranu, već je također uspio stvoriti sliku o sebi izvan ekrana nekim šarmantno iskrenim priznanjima koja je dao u svojim nedavnim intervjuima. 59-godišnji glumac otvoreno priča o svom holivudskom putovanju, trijeznosti i svemu što je prošao u svojih pedeset i devet godina.

Foto: IMBD

U intervjuu za Vogue, Pitt je pričao o svojim razmišljanjima o starenju i podijelio kako ima gađenje prema izrazu 'protiv starenja'.

- Ne želim bježati od starenja. To je koncept od kojeg ne možemo pobjeći i volio bih vidjeti da ga naša kultura malo više prihvaća, govoreći o tome na normalan način - rekao je.

William Bradley Pitt, poznat kao Brad Pitt, rođen je u Shawneeju u Oklahomi 18. prosinca 1963. godine. Njegovi roditelji su William Alvin, vlasnik autoprijevozničke tvrtke, i Jane Etta, školska savjetnica. Svoju veliku priliku imao je u filmu 'Legende o jeseni'.

Glumio je u svjetski poznatim filmovima poput 'Sedam', 'Fight Club', Oceanovih jedanaest' (i njegovim nastavcima) i mnogim drugim blockbusterima.

Foto: Screenshot

Osim što je glumio i producirao filmove, posudio je glas za nekoliko crtanih likova poput 'Sindbada' i 'Metro Mana'.

U 'Intervjuu s vampirom' koji je izašao u kinima davne 1994. godine glumio je s najvećim imenima u industriji kao što su Antonio Banderas, Tom Cruise, Christian Slater i Kirsten Dunst. Godine 1995. glumio je u 'Sedam' uz Gwyneth Paltrow i Morgana Freemana.

Foto: Themoviedb

Nastavio je glumiti u filmovima kao što su 'Sleepers' i 'Upoznajte Joe Blacka' tijekom sljedećih nekoliko godina, a također je glumio u filmu 'Sedam godina u Tibetu'.

S budućom suprugom Angelinom Jolie glumio je 2005. godine u filmu 'Gospodin i gospođa Smith'.

S glumicom Jennifer Aniston oženio se 2000. godine, no kasnije su se razveli. Godine 2014. oženio se s Jolie, ali su nakon dvije godine podnijeli zahtjev za razvod. Njih dvoje imaju troje biološke i troje posvojene djece.

Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Pitt je poznat ne samo po svom talentu kao glumac, već i po svom humanitarnom radu. Zajedno s drugim glumcima kao što su George Clooney, Don Cheadle i Matt Damon, suosnivač je grupe Not On Our Watch.

Brad Pitt je također otvoreno govorio o svojoj ovisnosti o alkoholu, a u intervjuu za GQ progovorio je o tome kako se nosi sa svojim ovisnostima.

Glumac je govorio o triježnjenju i posjećivanju sastanaka Anonimnih alkoholičara.

- Ovdje sam imao jako cool mušku grupu koja je bila stvarno privatna i selektivna, pa je bilo sigurno. Vidio sam kako se par puta dogodilo da su ljudi snimljeni dok pričaju o tome što i kako se osjećaju i to je bilo objavljeno u medijima. To je stvarno bilo grozno - rekao je.

Foto: Yui Mok/PRESS ASSOCIATION

Pet zanimljivih činjenica o Brad Pittu

Porijeklo mu je multietničko. Ima irske, škotske, njemačke, Seminole i Cherokee indijanske korijene.

Bio je vozač limuzine.

Zabranjen mu je ulaz u Kinu zbog uloge 'Sedam godina na Tibetu'

Dobio je 30 milijuna dolara za ulogu u filmu 'Oceanovih jedanaest'.

Pittov omiljeni slatkiš je Twizzlers.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

