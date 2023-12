'Brad Pitt me nazvao te večeri, u panici me molio da dođem po njega u Dubrovnik. Potukao se!'

Kad je 1988. godine prvi put izvadio putovnicu i rezervirao let za Jugoslaviju, Brad Pitt je imao 24 godine te nekoliko sitnih uloga u “Dallasu” i propalim humorističnim serijama. Za život je zarađivao reklamirajući lanac meksičkih restorana u odijelu maskote, goleme kokoši. Zato mu se glavna uloga u američko-jugoslavenskoj koprodukciji “Tamna strana sunca” učinila kao životni bingo.

Plaća od 1523 dolara na tjedan, sedam tjedana boravka na jadranskoj obali i prilika da na snimanju vozi motocikl dovukli su ga u Dubrovnik i Boku Kotorsku, gdje je redatelj Božidar Nikolić snimao film.

- Otišao sam u Los Angeles na audiciju na kojoj se pojavilo 400 momaka. U užem izboru ostala su dvojica. Agenti su me nagovarali da odaberem drugog momka, ali ja sam se odlučio za Brada Pitta. Kad je saznao da je dobio ulogu, skakao je od sreće - rekao je svojedobno Nikolić za Jutarnji list.

'Pitta je dupin uradio perajom'

Pitt se je brzo spakirao i doletio na Jadran. U filmu je tumačio mladića koji ima rijetku alergiju na sunce pa dobar dio filma glumi u kostimu s fetišističkom kožnom maskom na glavi.

Kako kaže redatelj, Pitt je bio oduševljen jadranskom obalom te je maštao kako bi se tu jednog dana skrasio i kupio si vilu. Oduševilo ga je što je mogao bezbrižno plivati s dupinima. Ti prizori su na kraju i završili u filmu.

- To je bilo sasvim slučajno. Čekali smo da dupini napuste zaljev kraj Boke Kotorske, a u međuvremenu se Pitt htio malo okupati. Doplivao je do dupina, koji ga je snažno perajom udario po tijelu. Zaustavili smo snimanje i pitali ga je li sve u redu, ali inzistirao je da nastavimo snimati. Nastavio je plivati s dupinima i to su na kraju bili najljepši kadrovi u filmu - rekao je Andy Horton, scenarist filma.

No nije sve prošlo bez incidenata. Pitt je dvaput zamalo dobio batine. Prvi put za potrebe filma kad njegova junaka napadne nekoliko Crnogoraca i premlati zato što je štitio djevojku. Drugi put su stvari pošle krivo za stvarno.

Foto: Not known/NEWS SYNDICATION

Nikolić: 'Brad me zvao da dođem po njega u Dubrovnik'

- Pitt i jedan američki kolega imali su nekoliko dana slobodno i otišli su u Dubrovnik. Nakon jedne noći panično me je nazvao iz Dubrovnika da dođem po njega. On i prijatelj zakačili su se u nekom baru s lokalnim mladićima te pukom srećom izbjegli batine i noćenje u policiji. Bio sam izvan sebe od bijesa, ali to je još više učvrstilo naše prijateljstvo - kaže Nikolić.

Pitt je poslije za američke magazine ispričao kako je već tada osjetio napetost među narodima u tadašnjoj Jugoslaviji.

- I na setu sam osjetio da nešto nije u redu. Stalno su glasno raspravljali i svađali se. Mogao sam opipati mržnju - govorio je Pitt, koji je tog ljeta zadovoljan otišao s Jadrana.



Nekoliko godina poslije ponovno je posjetio redatelja Nikolića u Beogradu.

Foto: Hubert Boesl/DPA

- Bio je 1991. godine u Budimpešti gdje se pokušavao pomiriti s tadašnjom djevojkom, ali nije mu uspjelo. Nazvao me je te pitao može li doći na nekoliko dana do mene u Beograd i ja sam ga ugostio. Vodio sam ga da gleda utakmicu tadašnjeg Kupa prvaka između Crvene zvezde i Bayerna - opisao je Nikolić kako je Pitt uživo gledao majstorije Roberta Prosinečkog koji je tada igrao za Zvezdu.

'Tamna strana sunca' nikada nije igrala u kinima

Nakon što je otišao iz Jugoslavije dobio je prvu veću glumačku priliku u “Thelmi i Louise” Ridleya Scotta i njegova je karijera ubrzo procvjetala.

Film “Tamna strana sunca”, u kojem je Pittu partnerica bila Milena Dravić, nikad nije igrao u kinima u bivšoj državi. Iako su producenti tvrdili kako film nije dovršen zbog ratnih okolnosti, vjerojatno je pravi razlog taj što je bio prilično dosadan. Redatelj je skrpao film 1997. godine kad se, na valu Pittove slave, pojavio u videodistribuciji, a danas ga se može pogledati na YouTubeu.