Brad Pitt od Angeline Jolie traži 35 milijuna dolara zbog vinarije

Brad Pitt je tužio bivšu suprugu Angelinu Jolie za 35 milijuna dolara odštete u sklopu spora oko Château Miravala, njihove bivše francuske vinarije, piše People.

Krajem listopada, Pittov tim dostavio je kao dokaz prepisku između odvjetnika obiju strana vezano uz prodaju njezina udjela 2021. godine. Jedan od dokaza uključuje e-mail iz studenoga 2023. u kojem odvjetnici glumice odgovaraju na Pittovu tužbu koja, navodno, uključuje višemilijunske zahtjeve za odštetu.

„Opsežna priroda svake dokumentacije posljedica je samog gospodina Pitta, on tuži gospođu Jolie za 35 milijuna dolara odštete. Kao rezultat toga, mora snositi trošak prikupljanja dokaza koji će pokazati (ili neće pokazati) te navodne štete.", napisali su tada njezini odvjetnici.

U e-mailu iz listopada 2023. Joliein tim također navodi da Pitt „traži dodatnu odštetu zbog navodne štete nanesene poslovanju Miravala“.

Pittov pravni tim ranije je tvrdio da je manje od šest mjeseci nakon što je Jolie prodala svoj udio u Miravalu, njezin odvjetnik predložio još širu, obostranu klauzulu o zabrani omalovažavanja u sklopu njihovog razvoda.

Podsjetimo, Pitt je prvi put podnio tužbu 2022. godine, tvrdeći da je njegova bivša supruga prodala svoj udio u vinariji Tenute del Mondo, vinskoj podružnici Stoli Grupe, unatoč ranijem dogovoru da nijedno od njih ne smije prodati svoj udio bez pristanka drugog. Jolie je to negirala i podnijela protutužbu, tvrdeći da Pitt „vodi osvetnički rat“ protiv nje.

Također je istaknula da je Pitt odbio otkupiti njezin udio jer nije pristala potpisati ugovor o povjerljivosti „osmišljen kako bi ju prisilio na šutnju o njegovom nasilju i pokušaju zataškavanja“, aludirajući na incident iz 2016. tijekom privatnog leta, kada je, navodno, Pitt bio verbalno i fizički nasilan prema obitelji.

U novijem razvoju slučaja, Jolie se pozvala na povjerljivost između odvjetnika i klijenta te odbila dostaviti sporni set dokumenata, što Pittov tim smatra „nepropisnim uskraćivanjem relevantnih informacija“. Dana 27. listopada, Pittovi odvjetnici ponovno su zatražili uvid u 22 njezina dokumenta. Sljedeće javno ročište zakazano je za 17. prosinca.

Inače, Brad i Angelina imaju šestero djece: Maddox (24), Pax (21), Zaharu (20), Shiloh (19) te blizance Vivienne i Knoxa (17). Par se razišao 2016. godine, nakon 12 godina veze i dvije godine braka. Nakon dugotrajnog procesa, razvod su službeno okončali u prosincu 2024.