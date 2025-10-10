Angelina Jolie otkrila detalje o razvodu s Bradom: Pogledajte cifru koju traži sada od njega...

Angelina Jolie otkrila je detalje o njezinom razvodu s Bradom Pittom. Glumica je u izjavi podnesenoj Višem sudu u Los Angelesu priznala kako joj je cijela situacija pala prilično teško. Dodatno uznemirio ju je spor za tekuću pravnu bitku oko njihova dvorca u Francuskoj, na što se osvrnula, nakon što joj je bivši suprug predao zahtjev da preda privatne poruke.

Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

- Situacije koje su dovele do moje potrebe da se rastanem od bivšeg supruga bili su emocionalno teški za mene i našu djecu - započela je Angelina koja je ranije Breda optužila za zlostavljanje, a što je vidljivo iz dokumenata koje je dobio Page Six.

- Nakon što sam podnijela zahtjev za razvod braka, ostavila sam mu kontrolu (i puno pravo boravka) nad našim obiteljskim kućama u Los Angelesu i u Miravalu, i to bez naknade. Nadala sam se da će ga to smiriti u ophođenju sa mnom nakon teškog i traumatičnog razdoblja - otkrila je Jolie.

Također, Angelina je potvrdila da ona i njezina djeca, Maddox (24), Pax (21), Zahara (20), Shiloh (19) i 17-godišnji blizanci Knox i Vivienne u Miravalu se nakon bolnog razdoblja nisu pojavljivali.

- Nakon rastave, odmah sam počela tražiti novu kuću za mene i našu djecu. Isprva sam unajmila kuću, a u međuvremenu sam tražila stabilnije rješenje - istaknula je glumica.

Inače, Brad tuži Angelinu zbog njezina udjela u raskošnom francuskom imanju, dok istovremeno tvrdi da je svoj udio prodala vinariji 'Stoli Grupe', i to bez njegova dopuštenja. No, Jolie je tvrdila da joj nije trebalo njegovo dopuštenje jer smatra da je to njezina ušteđevina te od Pitta nije tražila alimentaciju, kao i bilo kakvu financijsku potporu.

- Bila sam jako zabrinuta za zdravlje naše djece, pa sam otprilike dvije godine i raditi kako bih se mogla usredotočiti na brigu o njima i njihov oporavak - pojasnila je Angelina, dodavši da je bila u prilično lošem financijskom stanju te si nije mogla priuštiti kupnju kuće 'u cijelost', pa joj je Brad navodno odlučio posuditi i taj novac, ali s kamatama - rekla je Jolie.

Početkom 2017. Angelina je pokušavala razgovarati sa Pittom o prodaji svog udjela u Miravalu, no nikada se nisu mogli konkretno dogovoriti jer su oboje emocionalno vezani uz njihov obiteljski dom.

- Miraval je bila jedna od prvih većih investicija koje smo zajedno napravili. Bila je središnja točka našeg obiteljskog života. Tamo smo se i vjenčali. Ondje sam provela i dio trudnoće, ali i dovela blizance iz bolnice. Bilo je teško privremeno se odvojiti od doma, a posebno za djecu - pojasnila je glumica.

Na sudu je i priznala da od Brada traži 33.000 dolara za pokrivanje pravnih troškova koje je morala platiti kako bi odgovorila na Pittov zahtjev da mu se preda poruka, a kako su tvrdili odvjetnici više je puta od njegova odvjetnika tražila i da povuče zahtjev.

- No, Pitt je i dalje odbijao povući tužbu. Čak ga je više puta upozorila da će zatražiti od Suda da naloži Pittu da plati i njezine odvjetničke troškove koje je morala snositi - otkrili su Angelinini odvjetnici. S druge stane Brad je u sudskim dokumentima, koje je podnio još u srpnju, tvrdio da poruke jer je Aleksej Olejnik iz Stoli Grupe navodno dobio udovoljiti zahtjevima za svjedočenje.



Podsjetimo, u kolovozu 2024. Page Six u ekskluzivnom razgovoru saznao je da je glavni Bradove borbe za Angelinin udio bila financijska dobrobit njihove djece, od koje je trenutno odvojen.

- Važno je da ljudi shvate da je Bradova motivacija bila osigurati da njegova djeca mogu maksimalno koristiti imovinu. Nakon što je prodana, to trenutno više nije slučaj, što je značajno smanjilo njihovo nasljedstvo - otkrio je tada izvor blizak Pittu.

Foto: NPX/starmaxinc.com